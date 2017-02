Suspenden Mega Rueda de la Fortuna en Punta Cancún

Señalan que la empresa debió haber presentado estudios de factibilidad técnica para la ubicación, construcción, instalación y operación

CANCÚN, QUINTANA ROO (11/FEB/2017).- Ante el rechazo de empresarios e integrantes de la comunidad, por la ausencia de estudios y permisos para instalar en Punta Cancún, la mega Rueda de la Fortuna promovida por “Dutch Wheel International”, el gobierno municipal decidió suspender la obra durante 15 días, al confirmar que no han expedido ninguna autorización.

Los trabajos fueron suspendidos desde la tarde de ayer viernes por la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, que colocó sellos en la parte externa del terreno, anteriormente usado como estacionamiento del Mercado Coral Negro, en Punta Cancún, corazón de la zona hotelera de este centro vacacional.

El titular de la dependencia municipal, Francisco Javier Zubirán Padilla, informó que se suspendió la instalación de la Gran Rueda de la Fortuna para verificar la consistencia de la obra y su viabilidad.

“Este procedimiento legal se debe llevar a cabo en cualquier obra o construcción, de suspensión (sic). Si yo llego a un inmueble y presenta la documentación, no hay ningún problema, pero si no la muestra, procede a suspender; si en 15 días no se acercan con nosotros a Desarrollo Urbano, ya se clausura la obra”, declaró, al señalar que no se ha emitido ninguna anuencia para el proyecto.

En teoría, la verificación de la obra y la determinación de su viabilidad debieron ocurrir antes de iniciar la instalación de la estructura, consistente en una rueda de 60 metros de altura con 42 cabinas, cerradas, climatizadas y con capacidad para ocho personas.

De acuerdo con una opinión técnica elaborada por la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur) –toda vez que el proyecto se vende como un “nuevo atractivo turístico”, la empresa debió haber presentado –antes de instalar la estructura- estudios de factibilidad técnica para la ubicación, construcción o cimentación, instalación y operación de la mega Rueda.

Entre esos estudios se mencionan el de mecánica de suelos, el de cimentación, el estudio de vialidad, debido al congestionamiento de la zona; un estudio de microlocalización y un estudio de mercado.

Además de carecer de dichos estudios, la Gran Rueda de la Fortuna, no tiene permisos y durante el proceso de instalación de han cometido varias irregularidades que siguen sin ser sancionadas por el gobierno municipal.

La visita al lugar permite saber que la empresa no sólo cerró indebidamente el retornó en Punta Cancún, para usarlo como patio para la colocación de material y maquinaria, sino que ha invadido parte del camellón central del bulevar Kukulkán, para los mismo fines.

La administración del Mercado Coral Negro autorizó a la empresa usar el terreno para instalar la Rueda, por 10 años, tiempo de operación del atractivo, pero se desconoce si el ayuntamiento le dio permiso para cerrar el retorno –incrementando los problemas de tráfico que padece el sitio- y si el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) le permitió invadir parcialmente el camellón.