Trump, 'enfermo social y espiritual; adicto al dinero': Solalinde

OAXACA, OAXACA (10/FEB/2017).- “Donald Trump es un enfermo; no hay que verlo de otra manera. Es un enfermo social y espiritual, un adicto al dinero, vive obsesionado y entonces pierde el sentido de la fe, no de la religión; ese tipo de personas rompen con el Dios de la vida, de la justicia… es un desequilibrado, no sé por qué se les fue a Estados Unidos, (su elección) es un error caro y grave que tendrán que pagar”.

Así se expresó el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra del presidente estadounidense, al criticar su política antiinmigrante. Pero, además, consideró como un gane para México el menosprecio del mandatario extranjero pues con ello el país prácticamente obtuvo su libertad.

En conferencia de prensa, dijo que México se encaminaba a la privatización absoluta de todos sus bienes y recursos naturales:

“De repente Estados Unidos es el que frena esta dinámica mediante Trump, entonces nos soltaron, volvimos a ser libres y esto hay que aprovecharlo para consumir lo de México, lo que producimos; para quitar a este corrupto gobierno que tenemos, pensar en 2018 en un gobierno de oposición, que no sea comparsa”.

Del tema de la migración de centroamericanos, se pronunció porque se queden en México y para ello, el albergue “Hermanos en el Camino”, que fundó en Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo, ya impulsa talleres y cursos para que se ocupen en alguna actividad.

Dijo que en ese sitio mensualmente arriban de tres mil a tres mil 500 indocumentados, a quienes apoya con alojamiento y comida. Reconoció que las rutas de tránsito, aún con las restricciones de viajar ilegalmente por tren, se han diversificado en el territorio estatal y mexicano.

Eso incluso ha ayudado, agregó Solalinde, a disminuir que la delincuencia organizada se inmiscuya en el tráfico de personas; no obstante, aún hay bandas delictivas que usan a los centroamericanos para sus acciones; “para muchos se les hace atractivo los 20 mil pesos mensuales que paga el narco”.

Señaló que con las nuevas medidas de Donal Trump, podrían desaparecer los apoyos financieros y tácticos para frenar la migración de Centroamérica hacia la unión norteamericana, pero a la vez “se acabaría el negocio del Instituto Nacional de Migración (INM), que también traficaba con personas”.