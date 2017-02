Ochoa Reza sostendrá encuentros con connacionales en EU

El líder del PRI explica que el objetivo es conocer el punto de vista de los migrantes mexicanos en este país

CIUDAD DE MÉXICO (08/FEB/2017).- El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, llevará a cabo, a partir de este jueves, una agenda integral de trabajo de dos días por los Estados Unidos, que incluye encuentros con líderes de comunidades de migrantes, empresarios y estudiantes.



"Los mexicanos tienen que saber que no están solos, que cuentan con su país y con el PRI para defenderlos. Así se los haremos saber. Hay mucho mundo más allá de los Estados Unidos", indicó.



Ochoa Reza explicó que el objetivo principal de la visita es conocer el punto de vista de los migrantes mexicanos en ese país, a partir de las medidas anunciadas por el nuevo gobierno de la Unión Americana.



Indicó que también es importante conocer la opinión de líderes empresariales en ambos países, así como de estudiantes para definir las líneas de acción y una mejor defensa de la soberanía, que incluye la protección de las mexicanas y los mexicanos en ese país.



"Necesitamos actuar juntos. Unidos, tenemos que enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades del nuevo panorama internacional. Aquí el equipo se llama México", subrayó.



El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista convocó a los dirigentes nacionales de los otros partidos políticos a tener altura de miras y unirse al Acuerdo de Unidad en el que ya participan el PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social.



"Además de la contienda democrática que tenemos en cuatro estados de la República, pongamos altura de miras y convoquemos a toda la sociedad a actuar de manera unida frente al reto internacional que tenemos.



"Que todos pongamos a un lado nuestras diferencias, por válidas que éstas sean, y pongamos sobre la mesa lo que nos une como mexicanos patriotas; lo que nos permita construir, en este momento, un escenario de unidad", convocó.



Como parte de sus actividades por la Unión Americana, Ochoa Reza sostendrá un encuentro con los integrantes del "US Mexico Chamber Of Commerce".



Esta organización integrada desde hace 45 años por líderes empresariales promueve el intercambio de mercancías e inversiones y la asociación de empresas entre ambas naciones.



En la alcaldía de Passaic, Nueva Jersey, el dirigente nacional del PRI tendrá un diálogo abierto y una convivencia con líderes comunitarios y autoridades locales.



El mismo jueves, también se reunirá con estudiantes de la Universidad de Columbia.



Para el viernes, Ochoa Reza sostendrá otra plática con líderes comunitarios en Bryant Park, un histórico parque ubicado en el corazón de la llamada "Gran Manzana" de Nueva York.



Durante los dos días de su visita a los Estados Unidos, el dirigente nacional del PRI tendrá otras actividades, que incluyen entrevistas con medios de comunicación y una Guardia de Honor en la estatua a "Benito Juárez", en Bryant Park.