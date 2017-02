Rotundo no a envió de tropas de EU: Presidencia de México

El Gobierno desecharía propuesta de Trump de destinar uniformados para enfrentar el crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (08/FEB/2017).- El Gobierno mexicano daría un “no contundente y rotundo” a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar sus tropas a México para ayudar a combatir el crimen organizado, dijo el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez.

Cuestionado sobre si el Ejecutivo mexicano aceptaría una “oferta de tropas” del republicano, Sánchez remarcó: “La respuesta es no, contundente, rotundo”, aseguró en entrevista con Televisa.

La pasada semana, la tensa relación que ambas naciones mantienen desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump se recrudeció a raíz de la filtración de una conversación telefónica en la que el mandatario estadounidense habría ofrecido ayuda al Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para combatir el crimen organizado.

En una entrevista el domingo con Fox News, Trump reiteró que en la llamada Peña Nieto parecía “muy dispuesto” a recibir ayuda de Estados Unidos para luchar contra los cárteles.

No obstante, el vocero dijo desconocer si en la conversación teléfónica se habló de tropas, y calificó esta controversia como “un debate que no da”.

“La Constitución mexicana no admite bajo ninguna circunstancia la operación de tropas extranjeras en México. No nos metamos en un debate que no da. La Constitución lo prohíbe”.

Asimismo, aseguró que los mandatarios hablaron de las armas y el dinero en efectivo que entra ilegalmente en México desde Estados Unidos y refuerzan el crimen organizado.

Sánchez resaltó que el Presidente cuenta con el apoyo de la ciudadanía y de la clase política para defender su posición frente a Estados Unidos ante una “complicada” negociación en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.