La Conago expresa respaldo a Peña Nieto

Graco Ramírez afirma que mandatarios respaldan al Presidente ante las políticas del nuevo gobierno de EU

QUERÉTARO, QRO. (05/FEB/2017).- El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez, manifestó el respaldo de los mandatarios estatales al Presidente Enrique Peña Nieto ante las políticas emprendidas por el nuevo gobierno estadounidense.



"Presidente Enrique Peña Nieto no dude de que estamos unidos y que usted encabeza al país, como jefe de Estado. Para dejar claro y que se escuche lejos: a México y a los mexicanos se le respeta", expresó en la ceremonia conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917, en la ciudad de Querétaro, Querétaro.



Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, los secretarios de Estado, representantes de los Poderes Judicial y Legislativo e invitados especiales, el gobernador de Morelos consideró que estamos en un momento de desafío histórico que nos exige la mayor unidad.



"Nuestra historia, para constituirnos como Nación ha estado ligada y está fincada en la relación y vecindad con los estadounidenses, no obstante ahora son tiempos, como antes, donde el valor de la dignidad y el legado de los que fundaron la nación son imprescindibles".



Graco Ramírez Garrido Abreu destacó además la necesidad de refundar una nueva República democrática, con el fin de que los mexicanos se unan más en torno a sus propias fortalezas.



El mandatario estatal expresó su convencimiento de que la mayoría de los mexicanos quieren transitar hacia adelante, "para construir las bases de un régimen que tenga mayores contrapesos y amplíe la participación de la gente y no salvadores de la patria".



"Necesitamos el acuerdo de muchos para sacar adelante al país, para tener más y mejor democracia. Mayor rendición de cuentas. Fortaleciendo el Estado de derecho que nos dé garantía de convivencia en paz. Donde prevalezca la igualdad y corrijamos para tener mayor equidad social. Una sociedad de derechos", expresó.



El titular de la Conferencia Nacional de Gobernadores aprovechó la ocasión para reconocer la legalidad de las Fuerzas Armadas que, dijo, siempre han sido leales a México.