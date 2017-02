Hallan cuerpo en Cancún con mensaje para 'Doña Lety'

De acuerdo con la necropsia practicada al cadáver, éste presentaba fractura de cervicales y una herida penetrante en el riñón derecho

CANCÚN, QUINTANA ROO (03/FEB/2017).- El cuerpo desmembrado de un hombre fue abandonado en una maleta frente al edificio del Poder Judicial de Quintana Roo, en Cancún, junto a una cartulina.

El mensaje hace alusión a Leticia Rodríguez Lara, la ex policía federal conocida como “Doña Lety”, quien presuntamente controla una organización criminal en esta ciudad y en Playa del Carmen.

El titular de la Fiscalía General, Miguel Ángel Pech, informó este viernes que a las 06:45 horas, mediante el número 911, recibieron el reporte sobre el hallazgo de la maleta con los restos de un hombre de entre 26 y 30 años de edad.

A un costado de dicha maleta estaba una cajonera que contenía varias toallas con manchas de sangre y bolsas sintéticas.

Pech dio a conocer que de acuerdo con la necropsia practicada al cuerpo, éste presentaba fractura de cervicales y una herida penetrante en el riñón derecho.

La víctima, quien permanece en calidad de desconocida, falleció hoy viernes a las 01:30 horas.

El funcionario confirmó que esta misma madrugada, en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y la avenida Kabah –cerca de aquella escena- fue incendiada una unidad del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, por lo cual se investiga si ambos hechos están vinculados.

Reiteró que las indagatorias sobre la manta corresponden a la Procuraduría General de la República (PGR).

“Las narcomantas no es trabajo de la Fiscalía. El primer respondiente (en este caso un oficial de Tránsito municipal) debe de actuar poniéndolas a disposición de la delegación de la PGR donde ellos deberán encargarse (…) nosotros no tenemos por qué recibirlas, no porque no queramos, porque la competencia le ocupa a la PGR”, sostuvo.