Videgaray habla con Guterres sobre relación México-EU

El canciller dijo haber expresado al líder de la ONU su deseo de impulsar una relación constructiva con el gobierno estadounidense

NACIONES UNIDAS (02/FEB/2017).- El canciller mexicano Luis Videgaray habló hoy con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, sobre temas referentes a dicho organismo y sobre la relación entre México y Estados Unidos.



En declaraciones a la prensa tras salir de la reunión, Videgaray dijo haber expresado a Guterres su deseo de impulsar una relación constructiva con el nuevo gobierno de Estados Unidos, pese a las "diferencias públicas y notorias" con el presidente Donald Trump.



Asimismo, Videgaray detalló que se comunicó esta misma tarde, en el marco de su gira de trabajo en Nueva York, con el nuevo secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, con quien se reunirá en una fecha próxima que aún no ha sido definida.



"Es evidente que tenemos diferencias públicas notorias con el nuevo gobierno de Estados Unidos y una relación estratégica fundamental entre ambas naciones, por lo que habremos de conducir ese proceso para llegar a acuerdos que sean buenos para ambas partes", explicó.



De acuerdo con el canciller, Guterres agradeció la confianza de México al compartir con él la dinámica de su relación con Estados Unidos, además de que hizo votos "para que a través del diálogo se resuelvan las diferencias y se construya una América del Norte más fuerte".



En la reunión con Guterres, Videgaray estuvo acompañado por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas; el representante permanente de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho; y el cónsul mexicano en Nueva York, Diego Gómez Pickering.



El encuentro, que Videgaray aprovechó para felicitar a Guterres por su nuevo puesto y comunicarle el apoyo de México, duró cerca de una hora.



Sobre la relación con Estados Unidos, el canciller mexicano destacó que el diálogo entre ambos países será en todas las materias, desde comercio y fronteras, hasta migración y seguridad.



"Hay muchos temas sobre los cuales tenemos que hablar, de los que vamos a seguir hablando y estamos hablando. Tenemos una relación cercana y quiero decirlo, una relación muy constructiva con la actual administración de Estados Unidos", aseveró.



Destacó que México le ha reiterado al gobierno de Estados Unidos su deseo de llegar a acuerdos y de construir y superar las diferencias por la vía del diálogo, aunque también estableció que hay temas que México no está dispuesto a negociar.



"La soberanía de nuestro país, el respeto al Estado de derecho y a la dignidad de los mexicanos son principios que no son negociables. Tenemos objetivos muy claros de la negociación", reiteró.



El canciller, quien previamente había sostenido una reunión privada en la Sociedad de las Américas, manifestó que ha comunicado de manera clara a Estados Unidos la posición de México en ciertos temas, y que existen "cosas que no estamos dispuestos a hacer".



"Hemos sido claros con el gobierno de Estados Unidos sobre cuáles son nuestras posiciones y entendemos también los objetivos y condiciones de la política de Estados Unidos, y creo que vamos a entrar a un proceso constructivo", enfatizó.



Precisó que la voluntad de alcanzar acuerdos, que ha sido expresada igualmente por Estados Unidos, de acuerdo con el canciller, no significa que habrá coincidencias en todos los temas.



"Eso es público y notorio. Tenemos diferencias, pero tenemos también más coincidencias y sobre todo la firme voluntad de construir", aseveró Videgaray.



El canciller aclaró además que, por el momento, no se ha planeado un nuevo viaje del Presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos, luego de la cancelación de una gira programada para finales de enero.