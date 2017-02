Información de diálogo México-EU, siempre con claridad: Osorio Chong

El titular de la Segob asegura que se ha reconocido que ambos países son vecinos y se necesitan

CIUDAD DE MÉXICO (02/FEB/2017).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que se ha estado informando con toda claridad la acción del gobierno mexicano y en particular del Presidente Enrique Peña Nieto, respecto a cómo va la relación con la nueva administración de Estados Unidos.



En rueda de prensa celebrada luego de una reunión de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, Osorio Chong señaló que en primer lugar se ha reconocido que ambos países son vecinos y que se necesitan, y esto nadie lo podrá borrar ni quitar.



Agregó que antes la relación únicamente se basaba en los temas relativos a la cuestión migratoria y de seguridad, pero hoy el tema económico es de lo más fuerte e impacta hacia el norte y hacia el sur.



Hay estados del vecino país para los que es fundamental la participación de los productos e insumos de México y, por supuesto, al contrario, enfatizó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).



Es a partir de ahí que se ha establecido comunicación, aunque "sé que hay todo tipo de voces de quienes quisieran que no se diera ningún tipo de relación, que no se diera ningún tipo de respuesta u otro tipo de respuesta", dijo.



De acuerdo con el funcionario federal, lo que se tiene que hacer es actuar en unidad y como hoy se está demostrando con legisladores, gobernadores, el sector productivo del país y por supuesto desde el gobierno, "fijar nuestra postura y la necesidad de acuerdos que nos permitan seguir desarrollando a ambas naciones".



Ello, añadió, "en un marco de dignidad, de respeto a la soberanía de nuestro país y, por supuesto, en un marco en el que se vea para las dos naciones, en el que no existan ventajas, sino posibilidad de que en conjunto y en cohesión podamos seguir fortalecimiento esta parte norte de América".



El funcionario federal sostuvo que "con respeto podremos seguir adelante en la relación que ya tenemos en una larga historia con los Estados Unidos, y que el actuar del gobierno federal se dará, como lo ha dicho el Presidente Enrique Peña Nieto, de manera transparente hacia la sociedad".



En su oportunidad, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se refirió a la Ley de Seguridad Interior que está en proceso en el Legislativo, y al respecto dijo que con o sin ella, "nosotros seguiremos trabajando y nos atendremos a lo que hemos hecho siempre".



Reconoció que por las Fuerzas Armadas hay interés en que sea aprobada, porque "creemos que es el camino para responsabilizar a todos los que tienen que ver con esos problemas, no es una ley para la Secretaría de la Defensa Nacional o para las Fuerzas Armadas. No".



Es una ley, agregó, "donde todos vamos a tener responsabilidades, desde el Ejecutivo, pasando por el Legislativo y el Poder Judicial federal, pero también los estatales, y también la procuración y la administración de justicia".



Lo anterior, dijo, de manera que cuando sea necesario la participación de las Fuerzas Armadas, pues ya esté reglamentada, por lo que no es una ley a modo ni una ley de protección, que por ahí se ha pretendido decir".



Finalmente, manifestó que si no se aprueba, "nosotros seguiremos trabajando y nos atendremos a lo que hemos hecho siempre, respetando las decisiones que tome el Legislativo".