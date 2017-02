Tribunal de NL respalda a juez que encarceló a Rodrigo Medina

Esperan la decisión del Tribunal Colegiado, pues suponen que la Procuraduría de Justicia de NL interpuso una queja contra la juez que liberó al ex gobernador

MONTERREY, NUEVO LEÓN (01/FEB/2017).- El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Carlos Emilio Arenas Bátiz, afirmó que el juez de control, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, que envió a la cárcel al ex gobernador de la entidad, Rodrigo Medina de la Cruz, cuenta con todo el respaldo del Poder Judicial del estado, por estar convencidos de que tomó una decisión conforme a sus convicciones jurídicas y no por presiones del Poder Ejecutivo estatal.

Arenas Bátiz se refirió a la denuncia de hechos que el ex mandatario estatal Medina de la Cruz, presentó este miércoles ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, por presuntas irregularidades en el proceso que se sigue en su contra por los delitos de peculado, daño al patrimonio del estado y ejercicio indebido de funciones, relacionados con el caso de la armadora coreana Kia Motors.

El pasado jueves, después de un audiencia de 18 horas, Medina de la Cruz, que ya estaba vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones desde agosto de 2016, en una segunda audiencia de imputación, fue vinculado también por daño al patrimonio estatal y peculado, al tiempo que el juez de control resolvió dictar la prisión preventiva como medida cautelar, pese a que la defensa de Medina mostró un amparo concedido por el juzgado quinto de distrito del ramo penal, que impedía la aplicación de cualquier medida contra la libertad del indiciado.

Ante la violación del amparo, los abogados del ex gobernador presentaron un recurso de queja ante el mismo juzgado federal, que ordenó su inmediata libertad, la cual se concretó 19 horas después de ingresar al Penal del Topo Chico.

La defensa del ex mandatario advirtió entonces que presentarían una demanda contra el juez por violar el amparo, y contra quienes hubieran filtrado una fotografía de Medina vistiendo el traje naranja de los internos y sosteniendo con ambas manos su número de registro en el penal, aunque posteriormente el vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, afirmó que la fotografía no era oficial.

Entrevistado al salir del Congreso del estado, tras acudir al inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones, el presidente del Poder Judicial de Nuevo León, Carlos Emilio Arenas Bátiz, comentó sobre la denuncia de Medina de la Cruz, que el juez de control, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, actuó conforme a sus convicciones jurídicas.

Sin embargo, expresó, “el tema tiene un margen de debate y de ninguna manera se puede hablar de una actuación con dolo de parte de este juez, es un tema que tiene un margen de interpretación y el juez la tuvo, misma que luego fue corregida por la juez de distrito (que ordenó la libertad de Medina), y se actuó inmediatamente acatando la instrucciones de la juez (Beatriz Joaquina Jaimes Ramos)”.

Cuestionado si se revisará la actuación del juez de control, agregó que de momento no ven dicho escenario, pues hay que esperar la decisión del Tribunal Colegiado, pues tiene entendido que la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, también interpuso una queja contra la juez federal que liberó al ex gobernador, “por lo tanto ese asunto jurídicamente no está cerrado”.

Recordó que por el mismo caso Kia, otro juez de control también fue muy cuestionado, pero entonces por el gobierno estatal, debido a que resolvió que no había elementos para vincular a Medina por peculado y daño patrimonial, y únicamente lo hizo por ejercicio indebido de funciones.

Entonces “también a él le expresamos todo el respaldo (del Poder Judicial). Arenas Bátiz, expresó que se trata este de un asunto en donde las dos partes litigantes (el gobierno actual y el mandatario anterior), “hay que reconocerlo, son partes con mucho poder, con mucha influencia en los medios, por tanto, cualquier juez que participe en esos asuntos se ve expuesto a esos problemas”.

Por eso, aseveró, “nosotros vamos a respaldar a los jueces, cualquiera que sea la decisión que tomen, porque estamos convencidos que son decisiones que toman conforme a su convicción jurídica”.

Rechazó que Eufracio Rodríguez haya decidido enviar al penal a Medina de la Cruz por presiones del actual gobierno. Sin embargo, admitió, “los litigantes buscan desde luego influir en todos los asuntos, y lo que procuramos ahora, y eso lo favorece el mismo sistema de justicia penal, es que esas presiones no afecten sus decisiones”.

Según Arenas Bátiz, el nuevo sistema de justicia está blindado a las presiones porque “para empezar, las partes no sabían quién era el juez, hasta que lo vieron en la audiencia, por lo tanto, no tienen oportunidad de presionarlo previamente”.

Además, señaló, otra audiencia relacionada con este asunto puede ser recibida por otro juez, ya que no es como antes que había un juez para cada caso, pues ahora cada audiencia puede tener un juez distinto “y eso es una garantía para que en efecto no se presione a los jueces”.

Asimismo, consideró que la denuncia no afectará a Eufracio Rodríguez porque los jueces son muy profesionales, “yo en lo personal también he sido denunciado, porque los litigantes a veces hacen eso, es parte de su estrategia de litigación”.

Comentó que por solicitud suya se ofreció seguridad de parte del estado al juez Miguel Angel Eufracio, para que tenga mayor tranquilidad, porque se trata de un asunto con mucha presencia en los medios “y eso a cualquiera le afecta en su estabilidad o estado de ánimo”. Dijo que el juez no le externó ninguna petición pero él solicitó la protección, “a manera de expresarle el respaldo de la institución”.

Respecto al mismo tema, el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, dijo que el ex gobernador Medina de la Cruz, está en su derecho de presentar una denuncia ante la PGR, así como el gobierno del estado presentó una queja ante la judicatura federal, “por lo mal actuado de la juez federal. Además, expuso, seguirán en las investigaciones contra el ex gobernador, su papá, y su esposa.

Asimismo, dijo, “el hecho que haya estado en prisión no significa que sea culpable, y el que salga tampoco implica que sea inocente, es un proceso que apenas inicia”. Finalmente señaló, “no vamos a descansar hasta que no se haga justicia y se regrese al erario todo lo que se sustrajo durante la pasada administración, de lo cual en mucho se derivaron los problemas financieros que hoy tiene el estado.