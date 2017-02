Pescador pasa seis días a la deriva en mar abierto

Jhonatan de Jesús Macado fue ubicado en un sobrevuelo por los equipos de auxilio de la Semar, de La Paz, Baja California

MOCHIS, SINALOA (31/ENE/2017).- Deshidratado, con hipotermia y quemaduras de primer grado fue rescatado, en mar abierto, frente a las playas de las Glorias, uno de los tres pescadores de tiburón, reportados como desaparecidos desde el miércoles de la semana pasada. En un video dado a conocer por el diario El Debate, se observa al pescador de 23 años recostado en una cama, recibiendo atención médica y rodeado de su esposa y de su hijo.

Se trata de Jhonatan de Jesús Macado Cervantes, quien fue ubicado en un sobrevuelo por los equipos de auxilio de la Secretaría de Marina (Semar) pertenecientes a la Paz, Baja California, que se sumaron a la búsqueda en el Golfo de California y la Bahía de Altata.

— Jhonatan, ¿nunca te desanimaste, en la noche?

— Ni en la noche, ni nada. Aguantar todo lo que venía.

Con palabras entre cortadas Jhonatan agradece a los equipos de rescate que le salvaron la vida y señala que sus hijos le dieron fuerzas para sobrevivir. “Quería vivir. Por ellos me mantenía firme y no me soltaba de la panga. Me encomendaba a Dios y me escuchó”, afirma.

De acuerdo con la Semar, la mañana del 24 de enero los tres pescadores zarparon del campo “El Colorado” abordo de la embarcación denominada “INRI”, con el objetivo de efectuar pesca en altamar. Pese a que las condiciones climáticas no eran favorables, pues se presentaban fuertes vientos y lluvias aisladas, el capitán de la embarcación, Fabián Valenzuela Almeida, 33 años, en compañía de Jhonatan de Jesús Machado Cervantes, de 22 años y Jesús Alonso “N”, de 17 años, se embarcaron para realizar pesca de tiburón.

Su regreso estaba previsto para el siguiente día a primera hora, pero al no tener noticias de ellos los familiares de los pescadores notificaron el día 25 por la mañana la desaparición de la embarcación ante el C4 de los Mochis, Sinaloa, informando este a su vez al Sector Naval de Topolobampo.

A pesar de que la Secretaría de Marina indica en el comunicado de prensa 014/17 que la búsqueda de los pescadores se dio de forma inmediata, compañeros y familiares habían reportado que a tres días de la desaparición aún no iniciaban las labores de búsqueda. Por su parte, el presidente municipal de Ahome, Álvaro Ruelas Echave dijo que instruyó a Protección Civil unirse en la búsqueda aérea de los tres trabajadores del mar, y que desde el pasado fin de semana se realizaron varios sobre vuelos en mar abierto.

Además, comentó que la inspección aérea se desplegó desde el Puerto de Topolobampo hasta la bahía de Altata, en el municipio de Navolato, sin encontrar rastros de los tres pescadores del campo “El Colorado”.

Fue hasta el día de ayer que las autoridades de la Zona Naval de Topolobampo notificaron que el joven pescador, fue descubierto aferrado a una lancha a 142 kilómetros al sur del puerto de Topolobampo, cerca de Baja California, entre Santa Rosalía y La Paz. Jhonatan se encontraba sobre la lancha, la cual fue volcada por la fuerza de las marejadas que los sorprendió horas después de haber zarpado.

De acuerdo con el testimonio de Jhonatan, los tres pescadores pasaban la noche gritando con la esperanza de ser rescatados, pero la madrugada del jueves pasado un fuerte oleaje los volcó, y él fue el único en lograr mantenerse en la lancha. Desde entonces perdió de vista a sus compañeros.