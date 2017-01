Policía padece discriminación en Constitución: Sales Heredia

Destaca que la policía mexicana padece situaciones injustas en el aspecto salarial pero también en cuestiones de sanciones

CIUDAD DE MÉXICO (31/ENE/2017).- Las corporaciones policiales no sólo sufren la discriminación de la sociedad que ha perdido la confianza en ellas sino también toleran la discriminación desde la Constitución, puntos que se deben modificar comentó Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad.

Durante el cierre del primer Foro Anticorrupción Policial, impulsado por la organización ciudadana Ciudadanos por una Causa en Común y la Embajada Británica en México, el comisionado destacó que la policía mexicana padece situaciones injustas en el aspecto salarial pero también en cuestiones de sanciones.

"Cómo es posible que sólo a los policías, también los fiscales y los peritos, lo que es el colmo; sólo a los operadores del sistema de justicia penal sea factible aplicarle de la ley retroactivamente en perjuicio.

Sólo a los policías, a los peritos y a los fiscales una vez que han demostrado que fueron injustamente removidos, injustamente cesados no puedan ser jamás reinstalados en sus cargos porque así lo dice la constitución", lamentó.

Sobre la reconstrucción policial, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común dijo que es necesario que se cuide a los policías, se les dé acceso a una seguridad social, se les proporcionen mejores sueldos y profesionalización y por ello es urgente ejecutar el Modelo de Prevención y Combate a la Corrupción propuesto por la organización que dirige.

Este modelo sugiere la estandarización del funcionamiento de las unidades de asuntos internos, agregar una oficina anticorrupción a la de asuntos internos y la entrada de un sistema de supervisión externa y autónoma de las instituciones policiales.

En el discurso de clausura también participó Juan Pardinas Carrizo, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien destacó que la policía es un reflejo de la sociedad; que las instituciones de gobierno deben de mejorar a la par de la sociedad para poder aspirar a un mejor cuerpo policíaco.

"Los ciudadanos con frecuencia opinamos sobre la calidad de nuestras policías, pero ¿qué opinan los policías sobre la calidad de los ciudadanos? ¿cómo nos comportamos ante nuestros oficiales de policía y que trato les damos?", alertó el especialista.

"No podemos exigir mejores policías si no somos mejores ciudadanos; no podemos tener mejores ciudadanos si no tenemos mejores gobernantes; no podemos exigir una policía honesta a un gobernador corrupto; no podemos exigir mejores policías si el problema de corrupción llega hasta la cúspide del Estado mexicano".

En la clausura del Foro también participó Caroline Pritchard, secretaria de asuntos políticos de la Embajada Británica en México, consulado que apoyó a causa en común en el financiamiento de estudios para crear el Modelo de Prevención y Combate a la Corrupción.