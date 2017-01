Mujer fue golpeada por ‘conflictos familiares’: edil en Oaxaca

En conferencia de prensa, Santiago Ramírez rechazó que se minimice la participación política de las féminas en el Cabildo e indicó que por primera vez dos mujeres forman parte del gobierno

OAXACA, OAXACA (26/ENE/2017).- La indígena Gabriela Maldonado Rivera recibió latigazos por parte de su abuelo frente al palacio municipal como escarmiento "por conflictos familiares", y no por orden de la autoridad municipal, informó este jueves el ayuntamiento de San Martín Peras, Oaxaca.

En conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca, el edil Santiago Ramírez Cervantes rechazó que se minimice la participación política de las féminas en el Cabildo e indicó que por primera vez en su historia en el actual trienio dos mujeres forman parte del gobierno.

"Dijo que le habíamos pegado, pero eso no sucedió; es falso, no he ordenado al síndico o alguien más que la golpee. Espero que Derechos Humanos me notifique para que se investigue y desmienta", dijo.

Acerca de los moretones que la probable víctima presenta en piernas y brazos, reiteró que son golpes que recibió por conflictos personales y que nada tienen que ver con el anterior proceso electoral y la conformación del Cabildo.

A su vez, la regidora suplente de Vialidad y Transporte, Paulina Ortiz Ramírez, expuso: "Todo lo que dice ella es mentira, porque tiene problemas personales; si su abuelo lo que le hizo, es porque dice que ya no soportaba su actitud; como señora mi respeto hacia las mujeres, pero ella ha pasado al límite; es madre soltera pero tiene hijos de varios padres, por eso es que el abuelo ya no la soporta".

El presidente municipal, electo en asamblea comunitaria, conocido en las leyes electorales como Sistemas Normativos Internos, indicó que Gabriela Maldonado impugnó el proceso ante el Tribunal Electoral del Estado, argumentando que no hubo inclusión de mujeres en el actual Cabildo.

No obstante, dos mujeres, la titular de la regiduría de Vialidad, Roberta Flores Vargas, y la suplente Paulina Ortiz, forman parte del Cabildo, además de contar con una secretaria.

La víspera, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició una indagatoria por probable violencia política en contra de Gabriela Maldonado y dos mujeres más.