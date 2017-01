Senado apoya, si Peña cancela reunión con Trump: Gil Zuarth

Subrayó que es un mensaje hostil que se anuncie la orden ejecutiva que establece la construcción del muro

CIUDAD DE MÉXICO (25/ENE/2017).- El senador Roberto Gil Zuarth calificó que el mensaje hacia México del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es “terriblemente hostil”, y en estas condiciones Enrique Peña Nieto no debe ir. Y dijo que si así lo decide, el Mandatario mexicano tendrá el pleno apoyo de la Cámara Alta.

Subrayó que es un mensaje hostil que se anuncie la orden ejecutiva que establece la construcción del muro, la asignación de fondos para sellar la frontera, cuando hay una misión para entablar diálogos bilaterales.

“En esas condiciones, el Presidente Peña Nieto no debe de ir, debe de cancelar el viaje, y enviar una señal muy clara de que bajo ese tono y en esas condiciones el diálogo no será socialmente útil, no será bilateralmente productivo”.

Gil Zuarth resaltó que con la cancelación del viaje habría que esperar que se establezcan nuevas condiciones para “un diálogo mucho más digno, mucho más simétrico, sobre las bases del respeto y el entendimiento”.

Entrevistado en el Senado, Roberto Gil Zuarth aseguró que “si Peña Nieto decide cancelar en esas condiciones, va a contar con el apoyo y el respaldo de las fuerzas políticas”, Y subrayó: “va a contar con el apoyo y el respaldo del Senado de la República”.

La unidad en torno de Peña Nieto, “sería un gesto que enviaría un mensaje muy claro al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump, de que no vamos a tolerar que se nos ofenda, que se nos maltrate, que se lastime la imagen del país y las condiciones de negociación en la agenda bilateral”.