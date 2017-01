El PAN y PRD piden a Peña Nieto reprogramar su visita a EU

Marko Cortés aseguró que EU no tiene por qué fijar los términos y condiciones para una reunión con el Titular del Ejecutivo

CIUDAD DE MÉXICO (25/ENE/2017).- Ante los últimos anuncios hechos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri, aseguraron que el Presidente Enrique Peña Nieto debe reprogramar su visita al vecino del norte, prevista para el 31 de enero, hasta que haya una postura unificada de distintos sectores del país.

En conferencia de prensa, al iniciar la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado panista Marko Cortés aseguró que Estados Unidos no tiene por qué fijar los términos y condiciones para una reunión con el titular del Ejecutivo. Además aseguró que el presidente de la República debe acudir con el respaldo de todos los sectores porque "México no es la burla de nadie".

"Lo que el gobierno de México tiene que hacer es reprogramar esta visita, decirle al gobierno de los Estados Unidos que no tienen que ser en sus términos y en sus condiciones y entonces en la visita reprogramada que ya el Presidente de la República vaya con la fortaleza de los sectores productivos, sociales, partidos políticos, del Congreso del país y que vaya con todo el respaldo de la nación. Que no juguemos a sus tiempos, en sus términos, por eso es que sería conveniente reprogramarla, porque México no es la burla de nadie y que en México tenemos que darnos nuestro lugar", afirmó el panista.

Asimismo, el perredista Francisco Martínez Neri sugirió que primero se debe tener una postura unificada como país.

"Mientras no tengamos a nivel interno, en México, un gran acuerdo nacional, con los empresarios, con las organizaciones no gubernamentales, con los Poderes de la Unión, no debiera el Presidente presentarse a una entrevista en la cual solamente va a recibir la postulación, los postulados, las ideas, las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos. Me parece que el presidente debe llevar una postura nacional y esa postura nacional debe nacer, necesariamente, de una convención nacional en la cual los mexicanos tengamos una postura definitiva", dijo el perredista oaxaqueño.

El presidente de la Comisión Permanente, el panista Javier Bolaños Aguilar, también consideró que el Presidente Peña Nieto debe reconsiderar su visita a Washington si se advierten señales de prepotencia o sometimiento en la reunión de este miércoles entre funcionarios de ambos países.

“Si de estos encuentros que se están dando, en este día, se percibiese una señal de prepotencia o de intento de sumisión a nuestro país, haciendo prevalecer los intereses de Estados Unidos, entonces a mí me parece que el Titular del Ejecutivo Federal, nuestro Presidente, tendría que considerar la visita que tiene programada a los Estados Unidos”, externó en conferencia de prensa.

El también presidente de la Cámara de Diputados afirmó que la decisión del presidente Donald Trump de formalizar la construcción del muro fronterizo mientras los funcionarios mexicanos se reúnen con miembros de su equipo “lastima la buena diplomacia que debe existir entre ambos países”.

"Es un anuncio que nada tiene que ver con un jefe de Estado, más bien pareciera ser un anuncio de quien quiere empezar a imponer condiciones en la construcción de una mesa de negociaciones (entre México y Estados Unidos)”, aseveró Bolaños Aguilar.

El legislador expresó el respaldo institucional del Congreso de la Unión, particularmente de la Cámara de Diputados, al jefe del Ejecutivo federal.

“Debemos tener la convicción y la claridad de que el respeto a nuestro presidente lo debemos hacer valer todos, que el presidente Peña Nieto cuenta con el Congreso mexicano, cuenta con las diputadas y los diputados de esta Cámara, que, sin ninguna duda, hacemos un solo equipo, para respaldar esto que es el primer acercamiento con nuestro vecino del norte”.

Asimismo, reiteró su apoyo a la postura de los secretarios Videgaray Caso y Guajardo Villareal de que la salida de México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es una posibilidad si a México no le favorecen las condiciones.

“El permanecer o no en el TLCAN no es que México tenga viabilidad a futuro o no la tenga, es decir, no se acaba el mundo si México se sale del TLCAN, se complican las cosas, sin ninguna duda, pero si me parece que es un espacio de oportunidad”, manifestó.