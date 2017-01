Senado respalda negociaciones de Videgaray ante EU

'Tengo claro que van a defender los intereses de México', dijo Miguel Barbosa

CIUDAD DE MÉXICO (24/ENE/2017).- Los grupos parlamentarios en el Senado respaldaron el diálogo que iniciarán esta semana los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía de México con funcionarios del gobierno estadounidense, para analizar una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.



En rueda de prensa, luego de una reunión privada con el canciller, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fernando Herrera Ávila, expuso que el PAN no actúa ni actuará con mezquindad frente al interés nacional, ya que "no son tiempos de regateo ante la nueva realidad con Estados Unidos".



Ante Videgaray Caso manifestó su respaldo al diálogo que sostendrán los funcionarios mexicanos y confió en que una vez que regresen, el canciller -en el marco de su comparecencia ante el pleno del Senado, en la primera semana de febrero- exponga lo que se planteó en Estados Unidos.



A su vez, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, respaldó la política exterior impulsada por el Presidente Enrique Peña y dijo que el encuentro con el funcionario federal "fue una reunión de Estado, muy importante" en la vía para la defensa de los migrantes mexicanos en el vecino país.



En tanto, Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores perredistas, destacó que la presencia del canciller en el Senado es histórica porque vino a hacer un planteamiento de construir una política de Estado, no de gobierno en materia de política exterior.



"Tengo claro que van a defender los intereses de México" dijo Barbosa Huerta quien confió en que el gobierno mexicano no permitirá que Estados Unidos imponga sus tiempos y sus intereses.



El coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, también valoró este encuentro y entregó a Luis Videgaray el "Plan de Acción para Defender los derechos de los migrantes" elaborado por el presidente nacional de Morena.



Carlos Alberto Puente, coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, respaldó las negociaciones que funcionarios mexicanos iniciarán esta semana en Washington.