Rodrigo Medina comparece por acusación por enriquecimiento inexplicable

El ex gobernador de NL asegura que su patrimonio lo declaró de manera adecuada año con año

MONTERREY, NUEVO LEÓN (24/ENE/2017).- El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, acudió este martes por la tarde a la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción para conocer una nueva acusación girada en su contra por un presunto enriquecimiento inexplicable en su patrimonio, detectado por esa instancia con base a un análisis de sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la Contraloría estatal.

Medina tenía la cita a las 12:30 horas y a punto de ser las 13:00, acompañado por su abogado, el ex procurador Javier Flores Saldívar, arribó cuando ya los representantes de los medios se disponían a ingresar a una rueda de prensa que ofrecería el subprocurador Ernesto Canales Santos para explicar lo conducente en caso de que el ex gobernador no acudiera a la cita.

Antes de ingresar al edificio de la fiscalía, en las calles de Washington y Escobedo, en el centro de Monterrey, Medina atendió a los medios.

"Aquí estoy como siempre dando la cara, acudiendo a cualquier llamado que hagan las autoridades", dijo.

Cuestionado sobre si temía ser detenido por agentes ministeriales, señaló que siempre existe ese riesgo, pero reiteró su confianza en las autoridades y en la defensa que ha venido realizando con apoyo de sus abogados.

Respecto a la nueva acusación, dijo que desconoce los detalles, pero aseguró que su patrimonio lo declaró de manera adecuada año con año y espera que también las autoridades actúen de la misma manera en este nuevo caso.