Peña Nieto agradece 'inyección' de ánimo en Puebla

CHOLULA, PUEBLA (23/ENE/2017).- El Presidente Enrique Peña Nieto aceptó tener contacto directo con la población en las calles, la tarde de este lunes, situación que se da después del aumento del precio de las gasolinas, en donde dijo que ha constatado la nobleza del pueblo mexicano que -dijo- le ha "inyectado" ánimo y energía a su alma.

Durante su segunda gira del año, -la primera fue a Toluca la semana pasada -y que será la última que realice a Puebla con Rafael Moreno Valle como gobernador-, el Presidente afirmó que en esta visita pocos le llegaron a expresar su molestias por el alza a los combustibles, pero ante ello sostuvo que es el primero en saber y sentir las emociones de la gente, "no soy ajenas a ellas", dijo.

Peña Nieto enfatizó que en el arranque del año el país enfrenta grandes retos que demandan la unidad de los mexicanos, que los ciudadanos miren por encima de sus preferencias partidarias o ideologías, a fin de entender lo que justamente México tiene por delante y que en unidad es como de mejor manera se podrán superar estos momentos desafiantes.

"Yo estoy convencido de que la unidad nacional, la que se ha hecho presente en otros momentos difíciles de nuestra historia y con la cual hemos podido sortearlos, esa será hoy la mayor fortaleza con la que México enfrente sus retos, en unidad, unidos, con optimismo", dijo.

Al inaugurar el Tren Turístico Puebla- Cholula y el Museo Regional de Cholula, señaló:

"Lo que quisiera significar en esta visita y sólo porque lo acabo de apreciar, me ha realmente cautivado lo que he apreciado hace un momento, es la generosidad y nobleza de nuestro pueblo, la nobleza del pueblo de México, que aquí se ve reflejada en mucha de la gente que antes de llegar aquí pude saludar en la calles.

"Mucha gente reunida, mucha gente que ahí me contagió de ánimo, créanme que me dio una enorme inyección al alma del Presidente de la República al decirme: Presidente lo acompañamos, lo respaldamos, que Dios lo bendiga, que tenga toda la fortaleza para todo lo que viene hacia adelante", narró.

Recalcó que pudo saludar a muchas personas, a gente que -sostuvo- no era convocada, "gente que yo no sé en qué partido político milita, gente que se fue reuniendo, que venía saliendo algunas de la escuela que había ido a recoger a sus hijos".

"Y los saludaba y yo decía 'seguramente están enojados con el Presidente', pocos me lo llegaron a expresar: ya no más gasolinazos señor Presidente, ya no más gasolinazos y yo les tengo que decir lo siguiente, comparto las emociones qué hay entre la gente, créanme que soy el primero en saberlas y sentirlas, no soy ajeno a ellas", dijo.

Asentó que las decisiones tomadas por su administración no son fáciles ni ganan la mayor popularidad, pero han sido decisiones para hacer mejor frente a un escenario adverso al inicio del año derivado de la caída de los precios de petróleo y la incertidumbre por el inicio del nuevo gobierno de Estados Unidos.

Al inicio de su mensaje, enfatizó que su gobierno está comprometido con todas y todos los mexicanos sin mirar su origen partidista, su credo o su religión; "trabajamos por todo México, el único interés que está presente en la mente y en el trabajo del gobierno y Presidente de la República es trabajar por todos los mexicanos", indicó.

Subrayó que es su trabajo procurar las mejores condiciones para el desarrollo de los ciudadanos y que cada uno haga realidad sus planes y proyectos.

Enfatizó que el gobierno respaldará el trabajo de los gobiernos estatales, pues si les va bien le irá bien a todo el país. "No buscamos sólo trabajar para unos cuantos, buscamos que el esfuerzo se vea reflejado en el quehacer de todo lo que se viene haciendo en la geografía nacional, donde concurren gobiernos de diferentes partidos”.

Peña Nieto recalcó que ha apoyado a todos sin distingo partidista.