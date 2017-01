Alto al Secuestro denuncia mil 850 plagios en 2016

La asociación denuncia el aumento de este delito en el último año, pues en 2015 se registraron mil 839 secuestros

CIUDAD DE MÉXICO (23/ENE/2017).- Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, denunció un aumento de 79% en los secuestros en comparación con la administración pasada.

Wallace aseguró que en los cuatro primeros años de gobierno de Felipe Calderón, se registraron cuatro mil 937 secuestros y en el periodo de 2012 a 2016, fueron ocho mil 833 casos, según registros obtenidos por la Asociación, que contabiliza casos del fuero común, fuero federal y los consignados en medios de comunicación.

En conferencia de prensa, la Asociación Alto al Secuestro dio a conocer que en 2016 hubo mil 850 secuestros denunciados, cifra que no mostró mucha variación en comparación a 2015, cuando se registraron mil 839 casos.

En el mes de diciembre la Asociación registró 156 secuestros, 184 víctimas y 163 detenidos.

Estos datos varían de los registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reporta 105 secuestros del fuero común y 30 del fuero federal: 135 en diciembre del año pasado.

Las entidades que durante diciembre de 2016 presentaron mayor incidencia son Estado de México, con 33 casos registrados; Veracruz, con 27 y Tamaulipas, con 21 secuestros.

En contraste, hubo seis estados donde no se denunció este delito: Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

Miranda de Wallace reconoció la labor de la Coordinación Nacional Antisecuestro, pero afirmó que el esfuerzo no se ha visto reflejado, pues las cifras no han demostrado bajas y culpó a las autoridades estatales de no poner atención a este delito.

“A los gobiernos estatales no a todos les ha importado esta lucha contra el secuestro, no les ha importado el tema de seguridad y de verdad, yo lo digo de manera coloquial, han nadado de muertito”, comentó.

La presidenta de Alto al Secuestro aseguró que las entidades que encabezan las cifras de secuestros son estados y municipios gobernados por el PRI.