Protestan en Guerrero por los 43 normalistas y el gasolinazo

La manifestación la encabezaron los padres de los estudiantes desaparecidos y normalistas de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (22/ENE/2017).- Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, profesores de la Ceteg, e integrantes de diferentes organizaciones marcharon en contra del gasolinazo.

Este domingo alrededor de las 11 de la mañana el contingente de unas 500 personas salieron del norte de la ciudad hacia el otro extremo.

La manifestación la encabezaron los padres de los estudiantes desaparecidos junto con normalista de Ayotzinapa. Detrás de ellos iban profesores de la Ceteg, Cecyteg e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG).

El contingente hizo tres paradas. La primera en el zócalo de la ciudad donde demandaron que se revierta el aumento al precio de la gasolina que comenzó con este año.

También demandaron la presentación con vida p los 43 estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

La segunda parada fue en Congreso del Estado. Ahí pidieron a los legisladores que se derogue la reforma energética, porque consideraron está afectando a la economía de los pobladores.

Después el contingente tomó el carril de la Autopista del Sol que va de norte a sur.

Al llegar al punto conocido como el Parador del Márquez, bloquearon la circulación en los dos carriles y tomaron las dos gasolineras que están a los extremos de la vía.

A cuatro días de que se cumplan 28 meses de la desaparición de 43 normalistas, Cristina Bautista, mamá de un estudiante responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas al gobierno federal.

Descartó que sus hijos pertenecieran al crimen organizado como lo señaló en un principio el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Hasta el momento la marcha se realiza de forma pacífica. Durante el trayecto de la protesta no se contó con presencia policiaca y en las gasolineras no hay trabajadores.