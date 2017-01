Que tragedia en escuela convoque a reflexión: Peña Nieto

'Nos ha llamado a que no perdamos de vista nuestros valores familiares y estemos muy pendientes de nuestros hijos', destacó

MONTERREY, NUEVO LEÓN (19/ENE/2017).- Al visitar en Monterrey a los familiares de las tres personas heridas ayer miércoles al interior de un salón de clases, por un alumno de secundaria, el Presidente Enrique Peña Nieto confió en que esta tragedia convoque a la reflexión de los mexicanos a velar por lo más importante “que es nuestros hijos”.

La noche de este miércoles, el Jefe del Ejecutivo se ha entrevistado con los familiares de la maestra y los alumnos lesionados durante el tiroteo que protagonizó un estudiante de tercer grado de secundaria al interior de un colegio de esta ciudad al norte del país.

El jefe del Ejecutivo recordó que hay protocolos para inhibir que se introduzcan a los centros educativos artefactos que puedan atentar contra la vida de los alumnos y docentes. “Este hecho lamentable convoca a que estos protocolos se revitalicen, tengan una mayor vigencia”, recalcó.

Enfatizó que ha dado instrucciones al titular de la SEP para que con los gobernadores se tengan claro cuáles son estos protocolos y se pongan en vigencia en las escuelas a fin de evitar que se repita un hecho como el del Colegio Americano del Noreste.

“Pero esto no sólo descansa en este tipo de acciones que se hacen desde el ámbito educativo, repito, creo que convoca a que como sociedad, a que como familias, retomemos la senda de cuidar de los valores familiares que como nación tenemos y que todo lo que hoy está corriendo a través de distintas plataformas, que a veces está muy marcado por señales de violencia, no convoquen a la violencia”.

El Mandatario ha visitado el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Hospital Muguerza. En breves declaraciones a la prensa que se encuentra a las afuera de éste último nosocomio, el mandatario señaló:

“La razón de estar hoy aquí, no deseábamos que estuvieran los medios pero a final de cuentas se enteraron, no es más que acompañar realmente a las familias de quienes están hoy lesionados a partir de este hecho tan trágico que ha conmovido a toda la sociedad mexicana y nos ha llamado a la reflexión.

“Nos ha llamado a que no perdamos de vista nuestros valores familiares y estemos muy pendientes de nuestros hijos, este es un hecho trágico que ha consternado a toda la sociedad mexicana y hoy me he apersonado aquí como Presidente de la República para expresar a las familias de quienes están lesionados, de Ana Cecilia, de Luis Fernando y de la maestra Cecilia Cristina nuestra solidaridad”, señaló.

El Presidente dijo que ha manifestado a los familiares de las tres personas heridas que los institutos de salud del Estado Mexicano están a su disposición. Recordó que hoy reciben una atención médica especializada y de requerirse algo más especializado las instituciones públicas “están a sus órdenes”.

Apuntó: “he tenido la oportunidad tanto de visitar pacientes, de ver su estado de evolución, de enterarme por los médicos que a estas horas es una evolución satisfactoria y serán ellos quienes estén dando a conocer el diagnóstico médico y la evolución que tengan los pacientes.

“También (he tenido la oportunidad) de saludar a sus familiares, a sus padres, de acompañarles en este momento de pena y de dolor y de expresarles toda nuestra solidaridad. Esa es la razón y motivo de mi vista hoy a Monterrey”, señaló.

Manifestó su solidaridad para con toda la sociedad regiomontana y de esta entidad pues dijo que el hecho ha conmovido a todas las familias mexicanas. “Que este sea un hecho que realmente nos convoque a la reflexión y sobre todo a que todos velemos por lo más importante que es nuestros hijos”, indicó.

Manifestó su deseo de que esta tragedia convoque a la sociedad a reflexionar y saber lo que cada uno debe de hacer más allá de lo que se haga en los centros educativos por las autoridades del sector.