Nuevo León pide no caer en psicosis colectiva

Aldo Fasci informó que tanto autoridades federales como estatales han estado investigando a los grupos que en redes sociales se adjudicaron estos hechos

CIUDAD DE MÉXICO (19/ENE/2017).- El gobierno de Nuevo León, a través de su vocero de Seguridad, Aldo Fasci, pidió a la ciudadanía no caer en una psicosis colectiva tras los hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noreste, donde un menor de edad disparó en contra de su maestra, tres de sus compañeros y de sí mismo, causándose la muerte.

En conferencia de prensa, el funcionario informó que tanto autoridades federales como estatales han estado investigando a los grupos que en redes sociales se adjudicaron estos hechos, como la Legión Holk, la Secta 100tifika e Hispachan.

“Las tres tienen las mismas características, no son grupos estructurados, orquestados para cometer ilícitos o para provocar ataques, son lo que le llaman en el argot trolls, incitan pero no se organizan, es una organización horizontal (no tienen jefe) donde participan cientos de miles de niños.

“No debemos caer en psicosis colectiva, no hay prueba que determine que el chat donde este muchacho escribió una hora antes, supuestamente, en Hispachan, que él iba a cometer este acto, sea real. Sí avisó a los compañeros que iba a llevar un arma, pero no hay una prueba contundente, no podemos afirmar que lo que apareció en el blog sea de su autoría. No ha terminado esa investigación”, indicó el vocero de Seguridad.

Ante ello, pidió no caer en una psicosis colectiva.

Fasci dijo que hay padres de familia de otras escuelas que han ayudado a las investigaciones compartiendo información de sus hijos respecto a dichas redes.

Explicó que son muy claras las faltas de ortografía que manejan y el tipo de lenguaje en esas redes, “por eso no nos hace lógica que el supuesto mensaje donde este muchacho anuncia que iba a cometer el acto no es veraz, porque está muy bien escrito”.

El funcionario refirió que dichos grupos son usados por niños de 11 y hasta 17 años, quienes, comentó, se sienten desplazados e incluso hay tendencias suicidas.

Por dicha razón, hizo un llamado a la ciudadanía a poner atención porque las esas tendencias suicidas o antisociales “debemos atacarlas de raíz, tanto la autoridad como la sociedad”, dijo.