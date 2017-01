Ataques no afectaron turismo en Quintana Roo, dicen autoridades

Aseguran que no han recibido cancelaciones de turistas tras los tiroteos ocurridos

CANCÚN, QUINTANA ROO (19/ENE/2017).- La Secretaría Estatal de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), informó que no se tiene reporte de impactos negativos como cancelaciones de reservaciones, agencias, líneas aéreas o freno en la intención de viaje para los destinos vacacionales de Cancún y Riviera Maya, en donde se ubica Playa del Carmen, fruto del ataque a la Fiscalía General de la entidad y del tiroteo en la discoteca-bar “Blue Parrot”, en días pasados.

En entrevista, la titular de la dependencia, Marisol Vanegas Pérez, quien se encuentra en Madrid, España, con la delegación quintanarroense que participa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), indicó que desde el lunes pasado se instaló una mesa de trabajo para monitorear, medir, evaluar, atender y dar respuesta, en un primer momento, a la balacera registrada en el “Blue Parrot” y, al día siguiente, el ataque que sufrió la Fiscalía.

En esta mesa de trabajo participan la Secretaría de Turismo (Sectur), el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la propia Sedetur, cuyos representantes se mantuvieron más de 36 horas continuas –narró- atendiendo dudas e inquietudes ante lo ocurrido.

“La noticia (de ambos sucesos) tuvo resonancia, pero no se tradujo en cambio de preferencia (para vacacionar). No hay impacto. No hemos recibido cancelaciones; los mayoristas nos han manifestado que todo marcha normal.

“Te puedo confirmar que no tenemos implicaciones en la actividad turística, ni en las reservaciones que tenemos en el corto (tiempo), ni en la apreciación que tienen nuestros socios respecto al estado del producto que está siendo vendido. En otras palabras, no tenemos ninguna notificación de cancelación”, respondió.

Cancún y Playa del Carmen, ubicados en la zona norte del estado, poseen 33 mil y 43 mil cuartos hoteleros en promedio, de los poco más de 80 mil que posee la entidad. Son los dos principales destinos turísticos, tanto del Caribe Mexicano, como del país y de América Latina.

Su ocupación, hoy, es mayor al 80 por ciento, una cifra considerada como “la más alta en los últimos años”, por Vanegas Pérez y por el director de Turismo de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, Francisco López Reyes.

En entrevista por separado, el funcionario coincidió en que no se tiene registrada ninguna cancelación en reservaciones o excursiones.

“No tenemos cancelaciones, ni de la gente que planeó sus vacaciones, ni de la gente que ya está en Cancún y sigue haciendo sus tours y actividades de manera normal; viene además el spring break y esperamos una buena afluencia.

“La ocupación que tenemos es de 81.5 por ciento, respecto a 33 mil habitaciones. Es cierto que algunos países hicieron sugerencias a sus ciudadanos de poner atención a las indicaciones de las autoridades locales y les advirtieron que notarían una mayor presencia de seguridad, pero nada más”, señaló, también desde Madrid.

A pregunta expresa, Vanegas Pérez contestó que ninguno de los mercados turísticos que tienen a Cancún y Riviera Maya en su lista de preferidos para vacacionar, se ha mostrado inquieto ante lo ocurrido; los representantes consulares han sido atendidos y la información les ha sido brindada permanentemente, lo mismo que embajadas.

“Hoy hemos sostenido más de 15 reuniones con empresas que no únicamente cubren Europa, que cubren todo el mundo; importantes aerolíneas, importantes empresas, grupos hoteleros y el tono es explicar el contexto, la situación, resolver sus dudas.

“No hay apreciación sobre ningún impacto, pero tenemos que estar atentos”, manifestó la funcionaria estatal, quien comentó que los informes de monitoreo –montado desde las cinco de la madrugada del lunes pasado- indican que las noticias que han circulado a nivel internacional, sobre lo ocurrido, han ido bajando.

“Tenemos agencias de monitoreo de medios, expertos, tanto del CPTM, de la Sectur, como del estado de Quintana Roo que nos están apoyando en esta fase (…) El monitoreo ha sido muy, muy ejemplificante; hemos podido observar de qué manera las notas han ido bajando de intensidad en la red”, señaló.

El nivel de exposición de ambos hechos, en medios internacionales, ha disminuido entre ayer y hoy, en un 63 por ciento.

Lo ocurrido en Cancún, particularmente, fue difundido por medios nacionales y retomado o replicado por la prensa internacional, no así el tiroteo en Playa del Carmen que sí fue consignado fuera del país.