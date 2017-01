Contraloría de Veracruz interpondrá denuncia por medicamentos falsos

El fiscal explicó que se buscará dar con los responsables sin importar en dónde se encuentren y si se trata de ex funcionarios relacionados con Duarte

VERACRUZ, VERACRUZ (19/ENE/2017).- El fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, informó que será la Contraloría General la que interponga una denuncia penal por la compra de supuestos medicamentos clonados para atender a enfermos de cáncer. Con la presentación de esa querella, dijo, se investigará el tema que dio a conocer el gobernador el panista Miguel Ángel Yunes Linares. El fiscal explicó que se buscará dar con los responsables sin importar en dónde se encuentren y si se trata de ex funcionarios del gobierno de Duarte o anterior a este: “Estamos en posibilidad de iniciar investigaciones y así se va a hacer (...) se va a citar a declarar a quien tenga que venir invitado o no, ya sea aquí o en España", expuso.

Las declaraciones del fiscal se dan 24 horas después que el mandatario estatal había declarado que ya había denuncias en curso por el caso. El fiscal precisó que al ser delitos considerados de lesa humanidad no prescriben y las denuncias pueden aumentar, pues recordó que actualmente sólo hay una por la compra de medicamentos caducos, presentada por la Secretaría de Salud.

El fiscal desmintió al ex secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, quien dijo haber presentado 400 denuncias por irregularidades en los Servicios de Salud de Veracruz. Abundó que en la Fiscalía General del estado (FGE) no se tiene registro alguno de las denuncias y lo exhortó a presentar los acuses de recibo de tales procedimientos.

“Hay quien dice que tiene 400 denuncias, yo quiero que me traiga las denuncias, dónde las presentó; los temas se archivaron de manera administrativa y no llegaron. Invitaría al ex secretario que traiga sus acuses porque aquí no están” expresó.