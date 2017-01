No queremos sembrar dudas: vocero de seguridad de Nuevo León

Aldo Fasci adelanta que este jueves se darán a conocer resultados periciales sobre la relación del agresor y sus compañeros

GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).- Esta mañana, Aldo Fasci, vocero de Seguridad de Nuevo León, dijo en entrevista para el noticiario matutino de Loret de Mola, que este jueves se darán a conocer algunos resultados periciales sobre la relación del menor agresor y sus compañeros una vez que se interrogue a los jóvenes del colegio que convivían con él.

Esto en referencia a los sucesos que ocurrieron este miércoles en un colegio ubicado al sur de Monterrey, en el que un joven de 15 años agredió a varios de sus compañeros con un arma de fuego.

Fasci dijo que la maestra y uno de los menores continúan graves, mientras que la niña entró a cirugía aproximadamente a las 03:00 de la mañana y a las 06:00 aún continuaba la intervención y no le habían dado novedad. Adelantó que para dar un pronóstico de salud de los lesionados, es necesario que pase la inflamación del impacto de las balas.

Declaró que hasta ayer, las investigaciones señalaban que el joven se encontraba en un cuadro depresivo, que mantenía un seguimiento psicológico, mas no un tratamiento y que la relación con sus compañeros se llevaba a cabo de forma normal, sin incidentes relevantes o señales de bullying.

Al preguntarle al vocero de seguridad sobre la posible relación del menor con la nombrada “Legión Holk”, declaró que no se ha confirmado esta información ya que desconocen las verdaderas causas de la agresión y no emitirán datos antes de concluir con las investigaciones para no sembrar dudas en la ciudadanía.

Fasci confirmó el cateo de forma legal en la casa del menor en el que se investigan la computadora, la tablet y el teléfono móvil del agresor. De la misma forma, ya se investigan datos sobre la procedencia del arma, la cual dijo, no necesariamente debió de provenir de su casa y que los resultados de estas investigaciones podrán ser presentados en las próximas horas.

El vocero descartó que el padre del menor trabajara en el gobierno, la policía, o alguna dependencia pública que pudiera estar relacionada con el uso de las armas.

Finalizó al manifestar que hasta el momento se desconoce quién pudo haber compartido el video de la agresión que permitiera su difusión a través de las redes sociales pero que este día continuarán con las averiguaciones para dar con el responsable.