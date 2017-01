Javier Lozano solicitará licencia; se suma a gobierno de Gali

Esta semana, Lozano Alarcón había expresado su rechazo a la propuesta de que los senadores recortaran sus salarios o dietas 50 por ciento, y había dicho que si le bajaban el sueldo, iba a 'robar o qué'

CIUDAD DE MÉXICO (18/ENE/2016).- El senador Javier Lozano Alarcón (PAN) informó que pedirá licencia a la Comisión Permanente para incorporarse al equipo del gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, quien asume el cargo el próximo 1 de febrero, y sostuvo que “nunca he robado, ni robaré”.

Esta semana, Lozano Alarcón había expresado su rechazo a la propuesta de que los senadores recortaran sus salarios o dietas 50%, y había dicho que si le bajaban el sueldo, iba a “robar o qué”.

Lozano se hará cargo del puesto de jefe de la Oficina del Gobernador y vocero del Gobierno del Estado, con Gali Fayad.

Este miércoles, Lozano Alarcón condujo la última reunión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, con un paquete de temas en los que quedó fuera el polémico dictamen del doble remolque.

Explicó a los periodistas su oposición a que los servidores públicos reciban bajas remuneraciones: “Necesitamos pagar de manera digna a los servidores capaces y honestos”, y advirtió que a muchos no les importa la paga formal, “porque hacen negocio desde su posición de poder público”. Siguen la máxima de: “Yo no pido que me den, sino que me pongan donde hay”.

Sostuvo que “Así no somos en Acción Nacional. Precisamente es todo lo contrario, y antes de robar, renunciamos; no nos prestamos a ese tipo de juegos, y yo nunca he robado ni robaré”.