Tras hechos en NL, Peña Nieto llama a trabajar valores

El Presidente expresa su solidaridad a los alumnos, maestra y familiares

CIUDAD DE MÉXICO (18/ENE/2017).- El Presidente Enrique Peña Nieto llamó a trabajar unidos a partir de los valores familiares para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la observada en una escuela de Monterrey, Nuevo León.



En un mensaje en video enviado a través de su cuenta en Twitter @EPN, expresó su solidaridad a los alumnos, su maestra y familiares que sufrieron los hechos. "Como padre de familia me uno al dolor, a la pena y a la tristeza que sienten".



Sostuvo que lo que pase en los salones de clase no sólo es un tema que involucra a directivos y maestros, es una preocupación de todas y todos.



"Está en nuestras manos, en lo que juntos podemos hacer, el lograr que nuestros hijos se desarrollen plenamente en un ambiente de tranquilidad y armonía", subrayó.



Antes manifestó que "los mexicanos los acompañamos en esta tragedia tan grande. Nuestros pensamientos y oraciones están por la salud y recuperación de los menores y su profesora. Igualmente lo están con los familiares del joven que falleció".



Consideró que son hechos que resultan incomprensibles, "que sacuden a nuestros corazones y nos obligan a reflexionar".