Alejandra Barrales interpone amparo contra el gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO (18/ENE/2017).- La presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales Magdaleno y el líder del mismo partido en la Ciudad de México, Raúl Flores, interpusieron un amparo personal contra el gasolinazo ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

La líder perredista detalló que a partir de ahora las sedes del PRD en todo el país brindarán asesoría jurídica gratuita a las personas que quieran sumarse a los amparos individuales contra el alza en los combustibles.

"Acabamos de presentar en este momento un amparo individual contra la Secretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía porque demandamos que no hay suficiente fundamento en los criterios de equidad que está obligado a guardar el gobierno en todo impuesto. Las zonas en las que se ha dividido el país para el cobro diferenciado de la gasolina no atienden las necesidades económicas de la ciudadanía, no hay un criterio que confirme la capacidad económica de la gente y por eso presentamos este amparo", indicó.

Con esto, el PRD busca que no prospere el alza en los combustibles y esperarán hasta cuatro días para que el amparo sea aceptado.

En la sede del Poder Judicial, Barrales Magdaleno explicó que el amparo es contra el "gasolinazo" pero el sustento jurídico es contra la SHCP y la Comisión Reguladora de Energía porque no encontraron la base suficiente para garantizar que las decisiones que toman no está basado en la constitución respeto a la equidad de los ciudadanos.

"Se trata de usar todos los medios a nuestro alcance para hacer más sólida esta posibilidad de revertir el alza a las gasolinas, además con apoyo en las Cámaras para buscar una sola iniciativa, esa es parte de la batalla que vamos a dar", dijo.

La presidenta nacional del PRD invitó a la ciudadanía a acudir a las sedes del sol azteca en todo el país a recibir asesoría jurídica gratuita para interponer amparos individuales con apoyo de abogados. Solo se requiere la licencia de manejo, una credencial de elector y una factura de consumo de combustible con hasta 15 días de vigencia.