Piden respeto para menores afectados en Monterrey

La Dirección de RTC solicita a concesionarios no difundir imágenes, voz, nombre, datos personales o referencias sobre la identificación de las víctimas

CIUDAD DE MÉXICO (18/ENE/2017).- La Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) pidió a radiodifusoras y televisoras de todo el país no difundir imágenes de los menores afectados durante los hechos que ocurrieron la mañana de este miércoles en el Colegio Americano del Noroeste, en Monterrey, Nuevo León.

En un comunicado, RTC hizo un llamado para apegarse a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que pidió a concesionarios de radio y televisión no difundir imágenes, voz, nombre, datos personales o cualquier otra referencia que permita la identificación de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, difuminen o no se especifiquen sus identidades.

“No está permitido difundir datos personales de niñas, niños y adolescentes relacionados con la comisión de un delito, ya sean actores, víctimas o testigos.

“Debe evitarse la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendientes a la discriminación, criminalización o estigmatización de niñas, niños o adolescentes”, difundió RTC.

Expuso además que con base en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las disposiciones son aplicables a medios electrónicos sobre los que tenga control el concesionario.

“La Dirección General dará seguimiento puntual al cumplimiento de la referida Ley a través de su sistema de monitoreo, de conformidad con las atribuciones que tiene en relación con la protección del derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes”, mencionó.

Se manifiestan contra la difusión de imágenes

Horas después del tiroteo en el Colegio, usuarios de las redes sociales se han manifestado en contra compartir las fotografías o videos del suceso.

A pesar de que tanto el video como las imágenes son fáciles de encontrar en internet, usuarios de redes sociales, medios de comunicación y autoridades del país han hecho un llamado general para abstenerse de continuar la difusión.

Pictoline, un medio de difusión digital, compartió esta tarde una imagen en la que, citando un artículo de The Wall Street Journal, hace varias recomendaciones a la población para tratar de la manera más aconsejable información sensible y no propiciar la difusión de datos falsos.

Aunque algunas autoridades y medios de comunicación dieron a conocer el video e información de las víctimas y responsable del tiroteo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, escribió en su cuenta oficial de Twitter para pedir a los usuarios de redes sociales que se abstengan de continuar con la difusión.

Además dijo que ha dado indicaciones para que se comience a verificar toda la información y las imágenes difundidas que tengan relación con el caso.

