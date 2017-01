Autoridades, atentas por actividad del Volcán El Colima: Osorio Chong

Esta madrugada se registra una fuerte explosión en el coloso que mantiene a las autoridades de Colima y Jalisco atentas

CIUDAD DE MÉXICO (18/ENE/2017).- Debido a la actividad que registra el Volcán El Colima, la Secretaría de Gobernación (Segob) y autoridades estatales realizan un monitoreo permanente de la zona, garantizó el titular de la dependencia federal, Miguel Ángel Osorio Chong.



En su cuenta de Twitter, el funcionario informó que "ante la actividad del #VolcánDeColima @PcSegob y autoridades estatales realizan monitoreo permanente".



Esta madrugada se registró una fuerte explosión en el coloso que mantiene a las autoridades de Protección Civil de Colima y Jalisco atentas para apoyar a la población.



Exhortaron a la población a tomar precauciones y permanecer atentos a la información oficial que se emita sobre la actividad del coloso que derivó en la caída de ceniza.

Qué hacer ante la caída persistente de ceniza volcánica

Ante el incremento que ha tenido la actividad del Volcán El Colima en los últimos días, la Unidad Estatal de Protección Civil de la entidad recomienda a la población seguir ciertas recomendaciones ante la caída fuerte y persistente de ceniza.



En una infografía detalla que se entiende por caída fuerte: aquella que deposite capas de varios milímetros de espesor que cubra por completo la superficie. Se entiende por persistente: caída de ceniza por varias horas o por días.



Si ésta es leve (duración de la caída menor a 60 minutos y depósitos en el suelo que no lo cubran por completo), es suficiente con cubrir los recipientes de agua potable y alimentos.



Ante ello se sugiere:



No realizar actividades al aire libre y si es posible no salga. Cierre puertas y ventas, coloque toallas o trapos húmedos en rendijas; proteja ojos, nariz y boca; en lo posible, use trapo o pañuelo húmedo, lávelo constantemente, para los ojos use lentes protectores, no use lentes de contacto y no se talle los ojos.



Si tiene que salir, procure utilizar ropa de manga larga y sobrero.



Si es posible no conduzca, pero si tiene que hacerlo hágalo a baja velocidad y con las luces encendidas. Recuerde que la ceniza daña los motores y el funcionamiento de los vehículos; las personas que tengan asma o problemas en las vías respiratorias, no deben exponerse a la ceniza; cubra las fuentes de agua y alimento, tanto de uso humano, como animal.



No permita que se acumule en techos, azoteas, patios y calles; rocié poca agua sobre la ceniza, bárrala y deposítela en bolsas. Evite que ingrese a la red de drenaje y guardar documentación importante en una bolsa de plástico y tenga a la mano la mochila de emergencia.



Siempre recuerde realizar su Plan Familiar de Protección Civil.