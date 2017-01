Ex secretario de salud de Veracruz denuncia más irregularidades

Nemi Dib señala que durante el gobierno de Duarte se dieron pruebas falsas de VIH y se contrataron empresas fantasmas

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Durante el gobierno del prófugo Javier Duarte de Ochoa en Veracruz se cometieron no sólo fraudes con medicamentos para niños con cáncer, sino que también se dieron pruebas falsas para detectar VIH-sida y empresas fantasma que dieron servicios al estado, entre otras irregularidades.



Quien lo denunció así fue el ex secretario de Salud Antonio Nemi Dib, quien aseguró que estos casos ocurrieron antes de su paso por la dependencia y que fueron denunciados.



Nemi Dib complementó así las declaraciones del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien este lunes dio a conocer avances de una investigación que revela que el Gobierno de Duarte administró agua destilada, un compuesto inerte, a niños que en realidad esperaban medicamentos para quimioterapias.



En entrevistas a estaciones de radio de Veracruz, el ex funcionario Nemi Deib aseguró que "hay todavía otros casos más graves, mucho más graves que el de los medicamentos de cáncer".



De acuerdo con el exsecretario, la Contraloría General de Veracruz condujo una investigación entre la última parte del gobierno de Fidel Herrera (2004-2010) y el comienzo de la de Duarte (2010-2016), hoy prófugo y acusado por numerosas irregularidades durante su periodo como gobernador.



Tras descartar a su antecesor Pablo Anaya, Nemi Dib señaló directamente a quien fue administrador de la Secretaría de Salud entre 2013 y 2016, Ricardo Sandoval, como responsable en la compra de medicinas caducadas.



Dijo ignorar quién compró los medicamentos caducados, pero insistió en que durante el año en que fue secretario de Salud denunció las irregularidades "una y otra vez", hasta 400 acusaciones, "administrativamente, penalmente, ante la Federación, ante el estado". Sin embargo, admitió que ignora el avance de esas querellas.



Más adelante, en su cuenta de Twitter, Nemi Dib aseguró de Sandoval que "a ese ladrón yo lo cesé y lo reinstalaron. No trabajó conmigo ni un segundo".



Nemi Dib renunció a la dependencia en 2014, según dijo, precisamente a raíz de sus denuncias.