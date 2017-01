Llaman #LadyNoMeAlcanza a diputada del PRI

La legisladora Susana Corella se quejó de los recortes pues afirma que recibe muy poco para transporte

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Los afectados por el gasolinazo están en todo el país y, según parece, también en la Cámara de Diputados, ya que la legisladora federal por el PRI Susana Corella Platt lamentó que, dijo, recibe muy poco dinero para pagar su transporte.



La diputada federal fue mostrada en un video que circula en redes sociales, difundido por la estación de radio 105 FM de Sonora, cuando describe su situación financiera, en el contexto de las medidas de austeridad dispuestas por los poderes federales a raíz del aumento a los combustibles.



"La gente piensa que un diputado federal gana mucho y no es así, son muchos los gastos", fue una de las protestas de la representante de Sonora y exalcaldesa de Guaymas.



La legisladora priista, quien dice que usa metro y Uber con frecuencia, mereció ya el mote de #LadyNoMeAlcanza, tras el video en el que se la escucha quejarse porque "van a quitarnos algunos de los pues no sé qué beneficios. A nosotros no nos dan vales de gasolina, nosotros pagamos nuestro traslado".



También lamentó que los diputados deban financiar sus viajes en avión: "Salgo yo teniendo que poner de mi bolsa porque no nos alcanza".



Su queja llegó a tal grado, que incluso dijo que su esposo la ayuda con sus gastos y, por lo tanto, no pretende regresar lo ya cobrado: "¿Qué voy a regresar, perdón? ¿No te estoy diciendo? Te estoy diciendo que no me alcanza; me ponen dinero".



El salario de un diputado federal es de 73 mil 817 pesos al mes, pero además reciben beneficios y estímulos; en diciembre los diputados federales recibieron un bono navideño de 500 mil pesos. Sin embargo, este mes la Cámara redujo subvenciones extraordinarias como pago de teléfonos celulares.