Cuatro gobiernos heredan violencia e inseguridad

La percepción de la delincuencia se ha incrementado en los últimos años en Oaxaca, Veracruz, Sonora y Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (15/ENE/2017).- Los ex gobernadores de Oaxaca, Gabino Cué; de Veracruz, Javier Duarte; de Sonora, Guillermo Padrés, y de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, dejaron en sus estados problemas de violencia, narcotráfico, corrupción, inseguridad, pobreza y delincuencia en calles y transporte público.

Según el Diagnóstico Integral 2016 realizado en el marco del Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), de la Secretaría de Gobernación, la percepción de inseguridad y violencia se ha incrementado en los últimos años en esas entidades, en las que se coincide en que entre los principales fenómenos a atender prioritariamente están el robo a casa habitación y a mano armada, venta de droga y películas piratas, así como el levantamiento de personas y secuestros.

En municipios como el de Oaxaca, el diagnóstico resalta el incremento en el consumo de drogas, de alcohol en la calle, grafitis, discusiones o peleas entre vecinos, asaltos a negocio, casas, vehículos y transeúntes.

La corrupción es un tema que resalta, luego de los casos de los ex gobernadores Guillermo Padrés, de Sonora, y de Javier Duarte, de Veracruz, en donde la ciudadanía no confía en los policías, porque no han sido atendidas sus quejas, llegan tarde al lugar de los hechos o no dan seguimiento a sus demandas.

El reporte dice que la población percibe que hay policías corruptos que les piden dinero para ayudarlos y que en los operativos generan miedo.

En Sonora, además de las deudas y desvíos de recursos que dejó el gobierno anterior, las familias padecen problemas como la existencia de pandillas, alta deserción escolar y violencia contra la mujer.

Habitantes de Tamaulipas resaltaron que viven con miedo a los “levantones” y en el diagnóstico se resalta que los delitos sexuales se incrementaron 176.46%. “Es un gran riesgo el tener este delito en aumento por motivo de detonar la vulnerabilidad en la mujer y su hogar.

“Las tasas en extorsión y secuestro manejan porcentajes muy elevados en comparación con la media nacional, regional y estatal, a pesar de presentar un decremento en el último año”, detalla el documento.