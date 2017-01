Salazar acusa al PAN de querer imponer a Anaya en Coahuila

Señala que el método que utilizan privilegia el conocimiento del aspirante Guillermo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (14/ENE/2017).- El senador con licencia y aspirante a la gubernatura de Coahuila, Luis Fernando Salazar, aseguró que la encuesta que hizo la dirigencia nacional del PAN para elegir candidato para el poder ejecutivo local es una farsa y acusó a Ricardo Anaya y al secretario general del blanquiazul, Damián Zepeda, de querer imponer a Guillermo Anaya como abanderado panista.

En conferencia de prensa, Luis Fernando Salazar aseguró que participó en el proceso interno de buena fe, pensando que habría un método innovador y que recogería las opiniones de todos los sectores, sin embargo, estuvo “descompuesto y amañado”.

"Le sugiero al PAN que ya no son tiempos de elegir en lo oscurito, no provoquen la ruptura, no provoquen la distancia con la que los ciudadanos y no nos parezcamos al PRI, desde aquí le digo a la dirigencia superemos este trance, reparemos el error y denos la oportunidad de ser mejores", dijo Salazar.

- ¿Quién es el candidato que están tratando de imponer y la designación sería directamente desde el CEN?

- Todo el método que han favorecido es un método que privilegia el conocimiento del aspirante más conocido en este caso que es Guillermo Anaya.

- ¿Desde la dirigencia nacional quieren imponer a Guillermo Anaya?

- Así interpreto las cosas... no sé por solo, por error o por omisión por eso digo que estamos a tiempo de repararlo.

Explicó que se les pidió a los aspirantes que aceptaran ir con la designación bajo el argumento de que sería un método innovador para evitar cualquier diferencia interna y confiaron en él.

Agregó que ese método implicaba ir con las encuestas, que son erráticas, además se incluiría también una consulta a la militancia, una consulta a las redes sociales que ocupan el 60% de la población en Coahuila y entrevistas a liderazgos.