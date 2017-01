Cuauhtémoc Blanco recomienda no salir para evitar robos

Pidió al comisionado de Seguridad estatal, ponerse a 'chamberar' por la ciudadanía, principalmente, por las personas de la tercera edad

CUERNAVACA, MORELOS (13/ENE/2017).- El presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco, recomendó a los habitantes de la capital del estado no salir de sus casas para evitar ser víctimas de la delincuencia: “Hay que estar más abusados, no salir de su casa, no descuidarla, porque la delincuencia en cualquier momento puede entrar”, afirmó.

Enseguida pidió al comisionado de Seguridad estatal, Jesús Alberto Capella, ponerse a “chambear” por la ciudadanía, pero, principalmente, por las personas de la tercera edad, la más golpeadas por la delincuencia, según el alcalde.

Blanco Bravo afirmó que corresponde al gobierno estatal y al comisionado Capella bajar los índices delictivos porque hay incertidumbre en la ciudadanía luego de la aparición de cuerpos desmembrados en distintas colonias de Cuernavaca.

Este miércoles fue encontrado un cadáver cercenado y el resto de sus partes en una colonia del municipio de Jiutepec, colindante con Cuernavaca.

Por esto el edil dijo que la ciudadanía no está pasando por un buen momento en materia de seguridad y por lo tanto deben reforzar estrategias para detener a la delincuencia.

“Si siguen pasando estas cosas va a ser importante la ayuda de la [Policía] federal, porque están pasando muchas cosas en Cuernavaca”, dijo y agregó que realizará la petición formal ante el gobierno federal.

Blanco consideró necesaria la incursión de la PF a la capital morelense porque en su opinión la Policía de Mando Único, ahora Policía Morelos, no gusta a la gente.

“La seguridad en Cuernavaca no está bien. Que me permitan tener la policía municipal y en coordinación con el Mando Único, a ver quién trabaja más”, retó el alcalde.

Por otra parte, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos la suspensión otorgada al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por lo que la Comisión Instructora del Poder Judicial del estado suspendió el desahogo del juicio político promovido en contra del edil.

Carmen Verónica Cuevas López, magistrada presidenta de la Comisión Instructora, instancia en cargada del desahogo de la segunda etapa del juicio político en el TSJ, señaló que de acuerdo a los efectos de la suspensión, las cosas se mantienen en el estado en el que se encuentran.

Actualmente el edil enfrenta tres procesos legislativos, entre ellos una denuncia de juicio político para separarlo del cargo; abogados del ex futbolista lograron la protección de la SCJN para impedir su destitución.

Blanco Bravo es acusado por los diputados de violentar los requisitos de elegibilidad para contender por la presidencia municipal, ausentarse del municipio y aceptar donaciones en especie sin enterar al Cabildo.

La magistrada precisó que la Comisión Instructora no podrá desarrollar ni desahogar las distintas etapas procesales del juicio político hasta en tanto el juez federal de la causa no resuelva la suspensión en definitiva.

Por lo tanto quedan suspendidos los acuerdos que el lunes pasado habían establecido los magistrados de la Comisión Instructora.