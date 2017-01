Confrontaciones no convienen a nadie: Osorio Chong

El funcionario federal indica que la administración pública busca mitigar la consecuencia sobre el alza en la gasolina

CIUDAD DE MÉXICO (13/ENE/2017).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que si bien el tema del alza en el combustible es algo que rebotará todavía en febrero próximo, no deben existir más confrontaciones porque éstas no convienen a nadie.

Entrevistado luego de participar en un foro sobre Derechos Humanos, el funcionario federal indicó que la administración pública busca mitigar la consecuencia sobre el alza en la gasolina, con los anuncios hechos por el Presidente de la República.

"Digo, es un tema que efectivamente va a rebotar todavía, en la liberación que se ha hecho de los precios, y que por supuesto lo que estamos tratando es de mitigar a partir de todo lo que se ha venido anunciando por parte del Presidente de la República.

"Entonces, espero que no haya ningún tipo, que no haya ya más confrontaciones, eso no le conviene a nadie y que nadie se aproveche de estas circunstancias", comentó.