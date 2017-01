Qué hacer tras un accidente de tránsito

Al menos, 500 mil siniestros de este tipo ocurren en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO (12/ENE/2017).- En México, los accidentes de tránsito aumentan considerablemente cada año. Al menos, 500 mil siniestros de este tipo ocurren en la Ciudad de México y ciudades importantes como Monterrey y Guadalajara.



Reaccionar contra el otro es el primer impulso y lo que menos se debe hacer. Lo que no se sabe, es específicamente cómo responder tras tener un accidente que involucra a personas y automóviles. Como prioridad, se debe conocer si hay heridos y llamar a una ambulancia, así como tratar de alejarse del vehículo siniestrado. Los procedimientos de seguridad son obligatorios.



Una vez se abandona el vehículo, se debe reportar el hecho, lo más pronto posible. Acto seguido, sin mover nada de la escena, se deben tomar algunas fotografías desde diversos ángulos para usar como prueba en el proceso. Esto se recomienda para que en un probable juicio, todo tenga un mejor curso.



En palabras de José Antonio Hassaf Abraham, socio fundador de Kroy Abogados, es recomendable esperar a la aseguradora. "No hay que cometer errores en caso de accidente de este tipo. Antes de reaccionar con el otro, es mejor llamar al ajustador del seguro para que realice el deslinde de responsabilidad contenido en el Reglamento de Tránsito vigente", señaló.



Para tener en cuenta, en caso de ser un tercero implicado, la recomendación es permanecer callado y no hacer ningún tipo de comentarios o narrar los hechos, ya que por seguridad es preferible estar al margen. Sólo se darán detalles de lo sucedido si la autoridad lo solicita; y esto ocurrirá en una oficina de las entidades de tránsito o policía.



¿Qué se debe hacer si el autor del choque huye? En primera instancia, no perseguirlo; así se evita un accidente mayor que involucraría a otros. Lo básico e inmediato es mantenerse en el lugar del siniestro, tomar placa, color y marca del carro que provocó el accidente y esperar a las autoridades. Las ciudades cuentan con cámaras de seguridad que servirán para identificar presuntos culpables.



Los accidentes automovilísticos, infortunadamente ocurren con frecuencia en lugares tan poblados como la Ciudad de México. Lo que no se debe pasar por alto es acatar las medidas de seguridad y de salud. En todo caso, es necesario contar con una buena aseguradora y esperar que ésta actúe.