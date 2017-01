El TEPJF ordena a Veracruz entregar recursos

Los magistrados insistieron en que no otorgarlos los recursos a los órganos electorales yo partidos puede vulnerar el sistema de partidos

CIUDAD DE MÉXICO (11/ENE/2017).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Organismo Público Local Electoral (OPL) de Veracruz, así como a la Secretaría de Finanzas del estado, entregar el financiamiento que se le debe a Movimiento Ciudadano y a Nueva Alianza para gastos ordinarios y actividades específicas de octubre y noviembre de 2016.

Los magistrados insistieron en que no entregar los recursos a los órganos electorales y/o partidos puede vulnerar el sistema de partidos.

Lo que está en juego en el momento en que un partido no recibe las ministraciones a las cuales tienen derecho, no es sólo la afectación directa que le causa a una fuerza política, sino al sistema de partidos, dijo el magistrado José Luis Vargas Valdez.

Una afectación hasta por dos meses “sí puede poner en riesgo parte de su estabilidad” y aunque, como ha expuesto el OPL “el gobierno del estado no entrega o no ha podido proveer esos recursos, pues eso no puede quedar, digamos, eximente de responsabilidad”, expuso el magistrado.

Recordó que toca cumplir a la Secretaría de Finanzas del estado, por lo que ésta y el Ejecutivo local de Veracruz deben “a la mayor brevedad y sin mayor dilación alguna” hacer la entrega inmediata de los recursos.

Expuso que no sólo se trata de costear las necesidades de los partidos, sino de garantizar que el sistema funcione “porque si hoy eso empieza a suceder con un partido o dos partidos, el día de mañana puede suceder con varios, y eso creo que pondría en riesgo ese mismo sistema de partidos”.

La magistrada presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, recordó que el Tribunal ha tenido que resolver casos similares referentes a Veracruz, Oaxaca y Sonora y en todos ellos se ha destacado que son los Poderes Ejecutivos los obligados a entregar el presupuesto correspondiente a los órganos electorales.

Eso incluye tanto a los OPL como a los tribunales locales, esa es “la única manera o una de las maneras más importantes de poder garantizar su autonomía y su independencia en el funcionamiento”, expuso.

La magistrada ponente, Mónica Aralí Soto Fregoso coincidió en que dotar del presupuesto autorizado abona a que los órganos electorales gocen de plena autonomía para poder trabajar.

Los magistrados ordenaron al OPL insistir en sus gestiones para que le sea entregado el recurso y dieron vista al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz para que determine si debe ejercer alguna de las facultades previstas en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el estado.