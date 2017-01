Gobernadores recortan su sueldo ante gasolinazo

Exhortan a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos para que se sumen a las medidas de austeridad

CIUDAD DE MÉXICO (11/ENE/2017).- Al menos cuatro mandatarios estatales han decidido reducir su sueldo entre 10% y 20% como parte de las medidas de austeridad y un gesto de solidaridad con las demandas de la ciudadanía, después de que el 1 de enero entró en vigor el aumento del 20% a las gasolinas y la población manifestó su rechazó.

Jaime Rodríguez Calderón, mandatario independiente de Nuevo León, señaló que disminuirá su salario en 20%, al igual que los integrantes de su gabinete, incluyendo secretarios, subsecretarios y directores. Su dieta mensual bruta actualmente asciende a 132 mil pesos y quedará en poco más de 105 mil pesos.

Por su parte, el panista Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, anunció la reducción de su sueldo en 16%, por lo que pasará del nivel 22 al 20, con lo que su ingreso neto mensual de 120 mil 963 pesos, tendrá un descuento mayor a 19 mil pesos, dejándolo en 101 mil pesos. Además, bajará 8% el sueldo de los secretarios y subsecretarios del gabinete legal y ampliado. Las medidas serán efectivas a partir de la primera quincena de febrero.

El blanquiazul explicó que dicho ahorro se canalizará al nuevo Programa de Adultos Mayores para la atención de aquellos que no cuenten con apoyos en prestaciones sociales, a fin de mitigar los efectos “y hacer menos complejas las dificultades que vamos a vivir, sobre todo aquellos que más necesitan".

El mandatario zacatecano, Alejandro Tello Cristerna (PRI), también anunció la disminución de sus percepciones mensuales en 20% y de todos los miembros de su gabinete legal y ampliado. Su remuneración asciende a 95 mil pesos mensuales, quedando en 76 mil pesos.

Asimismo, exhortó a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos para que se sumen a las medidas de austeridad y explicó que esto no afectará a la base trabajadora de la administración pública estatal. Las acciones serán efectivas a partir de la primera quincena de enero.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano (PRI), indicó que donará el 10% de su sueldo a instituciones de beneficencia o alguna causa en particular de gente que realmente lo requiere. Su sueldo neto es de 100 mil 981 pesos, sin embargo, aunque éste no bajará, ella decidirá a quién lo entregará, aunque no ha precisado a qué organismos.

Además, algunos presidentes municipales se unieron a dicha acción, también para contrarrestar la crisis financiera por la que atraviesan sus ayuntamientos, tal es el caso del edil de Culiacán, Sinaloa, Jesús Valdez Palazuelos, cuyo ingreso mensual está fijado en 79 mil pesos mensuales y será reducido en 10% (7 mil 900 pesos), incluido el salario de los funcionarios de primer nivel.

En Zapopan, Jalisco, el munícipe Pablo Lemus Navarro bajará los sueldos de los altos funcionarios para hacer frente al incremento en los costos de los combustibles; el edil indicó que su sueldo se reducirá en 28%, pasando de 133 mil pesos a 96 mil. Mientras que el de los regidores será 15% menor y el de los 52 funcionarios que ganan más de 60 mil pesos se reducirá en 10%.

Ante la afectación directa a la población por el alza a los precios de la gasolina y luz, el presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, Víctor Manuel Báez Ceja, anunció que su sueldo bajará 10%, al igual que de todos sus funcionarios. En el caso del alcalde, de ganar 58 mil 698 pesos mensuales, ahora recibirá 52 mil 829 pesos.

El Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato acordó la reducción de salarios de Magistrados, Consejeros y secretarios generales en un 8% y de su presidente en un 14%.

En el caso de directores generales, de Administración, Contralor y Coordinadores la baja salarial será del 8 y 5%. En tanto, a los servidores públicos de los niveles más modestos este año se les otorgará un incremento del 3 o 4 por ciento.