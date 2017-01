Frente por la Familia pide plebiscito para Constitución capitalina

Hace un llamado Mancera para que no se caiga en desequilibrios e ideologías generistas que atentan contra la muerte, por ejemplo

CIUDAD DE MÉXICO (11/ENE/2017).- El Frente Nacional por la Familia hizo un llamado al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para que la nueva Constitución de la Ciudad de México no caiga en “desequilibrios generistas” que atentan contra la ciudadanía y pidió que el texto constitucional sea sometido a “plebiscito”.

El Frente, que reúne a más de mil organizaciones civiles, destacó que las familias de la capital del país fueron “severamente atacadas” por la aprobación del matrimonio igualitario en la nueva Constitución capitalina debido a que “vulnera a cientos de familias” y al incluir términos que “sirven a la imposición de la agenda de la ideología de género”.

“Hasta el momento se han logrado detener los reiterados intentos por hacer pasar el aborto como un derecho. El Frente Nacional por la Familia hace un llamado al jefe de gobierno para que la nueva Constitución de la Ciudad de México no caiga en desequilibrios e ideologías generistas que atenten contra la ciudadanía como lo es la cultura de la muerte”, expresó.

Lamentó también que el PRD y Morena persistan en el “capricho ideológico” de no incluir el derecho a la vida en la Constitución, por lo que se mantendrán vigilantes para que el aborto no se incluya como derecho en la carta magna capitalina.

“El texto actual en materia de vida, queda huérfano de fundamento toda vez que ante una multiplicidad de derechos y 'nuevos derechos', incluyendo de los animales por su 'inherente dignidad' hasta el 'derecho a la muerte', no se reconoce el primero de todos, sin el cual no es posible ejercer ni disfrutar ningún otro, ni de igualdad, inclusión, solidaridad, justicia, expresión, empleo, movilidad…, sin derecho a la vida no tiene sentido hablar con seriedad de ningún otro derecho. Por eso consideramos que el texto constitucional debe ser sometido a plebiscito”, argumentó.

El Frente Nacional por la Familia llamó a los padres de familia y sociedad civil a no dejarse engañar por la ideología de género, la cual “busca desvincular la comunicación entre padres e hijos y confundir a nuestra niñez mexicana” y advirtió que seguirá concientizando respecto al derecho de los padres de familia a ser educados por una madre y un padre.

El martes, la Asamblea Constituyente elevó a rango constitucional el derecho al matrimonio civil de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersexuales (LGBTTTI). Tras una discusión en la que las bancadas del PRD y Morena defendieron la conquista de este derecho desde 2009, mientras que bancadas como PRI y PAN votaron de manera dividida, ayer la Constituyente dejó en firme el reconocimiento del matrimonio igualitario.