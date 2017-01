Investigarán a ex gobernador Bours por Guardería ABC

Un juez federal resuelve que se analice la responsabilidad del ex mandatario de Sonora en el incendio

HERMOSILLO, SONORA (11/ENE/2017).- El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal ordenó mediante resolución judicial que el ex gobernador Eduardo Bours Castelo y el ex Procurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, sean investigados por su presunta responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009.

Gabriel Alvarado Serrano, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, informó que el 23 de diciembre se emitió la resolución judicial que establece la revocación de la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de no investigar al ex mandatario sonorense ni al hoy diputado federal del PRI, en el incendio donde 49 niños perdieron la vida.

“Hace meses interpusimos una demanda en contra la PGR porque aún no tenían bajo investigación al ex gobernador Eduardo Bours y al ex Procurador de Justicia del Estado Abel Murrieta Gutierrez, por su responsabilidad en los hechos del incendio de la Guarderia ABC y todas las anomalías que hicieron para desviar las pruebas e implantar falsas”, dijo la madre de un niño fallecido en el incendio.

Tanto el ex gobernador (2003 al 2009) como el ex procurador, serán investigados por alterar las investigaciones y el lugar de los hechos, con el fin de desviar la atención del incendio provocado en la bodega contigua de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, aseguró el abogado.

Se pudo comprobar que un documento en el que se responsabilizaba a las trabajadoras del IMSS era apócrifo, lo que comprueba la alteración de las pruebas por parte de la procuraduría de Sonora, precisó.

Dentro de la investigación se contempla a Juan Carlos Lam, ex secretario particular de Bours como autor intelectual del incendio, aseveró el litigante.