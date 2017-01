Morena presentará iniciativa para reducir IEPS y revertir gasolinazo

Indica que no importa quién lo haya propuesto, pues hay un pueblo que está esperando el resultado de un trabajo responsable del Congreso

CIUDAD DE MÉXICO (10/ENE72017).- La coordinadora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle García, anunció que este miércoles, en el seno de la sesión de la Comisión Permanente, su grupo parlamentario presentará una iniciativa para reducir en 60% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles y revertir el llamado gasolinazo.

“Sé que otras fracciones parlamentarias traen propuestas similares, está bien, vamos a hacerlo, no importa quién lo haya propuesto, porque hay un pueblo que ahorita está esperando el resultado de un trabajo responsable de este Congreso”, apuntó Nagle García.

En entrevista luego de participar en la reunión de las Comisiones de la Comisión Permanente, Nahle aseguró que solamente es el Congreso de la Unión quien puede frenar el alza de precios de las gasolinas.

“Es aquí (en la Cámara de Diputados) donde se tiene que resolver (el alza de precios de las gasolinas). Ayer sale el Presidente a hacer un acto mediático, a firmar un pacto, pero los empresarios no pueden frenar la inflación, no depende de ellos, el impuesto del gasolinazo no depende de ellos, depende de aquí, de la Cámara”, dijo la legisladora de Veracruz.

Sobre los funcionarios citados a reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Permanente para que expliquen las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel, dijo que no resolverán el asunto de los incrementos a los combustibles.

“Queremos ahorita en el Congreso, Morena quiere resolver el asunto, si quieren venir, que vengan y platiquen con nosotros, pero los secretarios no van a resolver, quien tiene que resolver es el Congreso”, apuntó.

Nahle García también señaló que la Cámara de Diputados debe recibir y escuchar a la gente que está protestando por el alza de precios de los combustibles, porque es la casa del pueblo. “La gente tiene que venir a exigirnos qué es lo que quiere, porque somos sus representantes”, indicó.

Comentó que su partido, con sede en la Ciudad de México, ha convocado este miércoles a las 16:00 horas a una marcha sobre la avenida Reforma, y ella estará en la manifestación.

Agilización

Sobre este tema, la presidenta de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, diputada Alejandra Gutiérrez Campos (PAN), informó que se dará prioridad a todas las propuestas de los legisladores sobre el precio de las gasolinas.

Gutiérrez Campos precisó que estos temas tendrán prioridad “por la preocupación que hay en el impacto a la población”, no obstante que muchas proposiciones ya fueron atendidas en la sesión de la Permanente del pasado 5 de enero.

Aclaró que si bien hubo propuestas para modificar las leyes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y la de Ingresos, “estas reformas no son materia de la comisión, sino tendría que ser en el periodo ordinario”.