Sentencian a ex gobernador Reynoso Femat a seis años de cárcel

El ex mandatario de extracción panista no ingresará a la prisión, pues está amparado y deposita fianza

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (10/ENE/2017).- El Juzgado Segundo de lo Penal sentenció a seis años y nueve meses de prisión al ex gobernador de extracción panista, Luis Armando Reynoso Femat, por los delitos de peculado y uso indebido del ejercicio público.



El juez penal encargado del caso señaló que existen evidencias suficientes que señalan como responsable a Luis Armando Reynoso Femat, toda vez que se le acreditó su culpabilidad en la comisión de los delitos de peculado y ejercicio indebido de servicio público y en agravio de la administración pública y del gobierno de Aguascalientes.



En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que el caso inició en octubre de 2008 y se basa en la compra de un tomógrafo con valor de 13 millones 800 mil pesos, el cual no fue encontrado en ningún hospital público del estado.



Dicha acción sería a favor de la empresa Logística y Asesoría Comercial, a fin de aparentar la legalidad de la utilización de los recursos públicos.



Tal cantidad de dinero fue transferida de la Secretaría de Finanzas al Instituto de Salud para que formara parte del patrimonio de la institución, como si fueran a ser aplicados en cumplimiento del objeto del Sector Salud.



La sentencia que fue dictada este martes declara culpable al indiciado, aunque señala que Reynoso Femat no ingresará a prisión, debido a que se amparó para enfrentar en libertad el proceso penal y depositó una fianza.



La Fiscalía indicó que Reynoso Femat deberá pagar la reparación del daño por la cantidad de 13 millones 800 mil pesos, los cuales tendrá que entregar en efectivo a favor del gobierno estatal.