Vamos por vándalos que afecten el orden en NL: 'El Bronco'

Resaltó que 'no es de esa manera cómo se resuelven los problemas'

MONTERREY, NUEVO LEÓN (06/ENE/2017).- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, advirtió a los usuarios de redes sociales que utilizan esta herramienta para convocar a la comisión de delitos como saqueos o daños a comercios, que los están vigilando por medio de la Policía Cibernética y se irá contra ellos, pues no se permitirá que afecten el patrimonio ni generen el caos en la entidad.

Al hablar en rueda de prensa, sobre los actos vandálicos, que provocaron grupos de jóvenes infiltrados entre los manifestantes, y otros que se coordinaron a través de redes sociales para cometer los atracos, el gobernador expresó que están trabajando con la Policía Cibernética del estado, para dar con todos los responsables de hechos delictivos.

“Y aquí le hago un aviso a todos aquellos, jóvenes o no jóvenes que están utilizando la red, que los estamos vigilando, que sabremos dónde están, que tenemos elementos y la tecnología suficiente para vigilarlos y que daremos con ellos”, dijo Rodríguez Calderón.

Agregó: “No vamos a permitir que dañen a Nuevo León, cualquiera que sea su circunstancia y su enojo, no es de esa manera como se resuelven los problemas”.

Por eso les aviso a los ciudadanos de Nuevo León, a los que tienen hijos que están haciendo este tipo de cosas o familiares, por favor ayúdenos, convénzalos, para que no hagan las cosas, platiquen con ellos, no permitamos que el empleo o la tranquilidad de ustedes se llegue a perder por no estar haciendo las cosas en conjunto”, gobierno y sociedad, señaló el mandatario estatal.

En tanto, Aldo Fasci Zuazua, vocero en materia de seguridad y casos relevantes sobre corrupción, informó que se ha detenido a 182 personas por diversos delitos cometidos, durante la concentración contra el “gasolinazo” y el alza de impuestos estatales y municipales, que se realizó la noche del jueves en la Gran Plaza.

En la cifra se incluye los que fueron aprehendidos en posteriores saqueos a comercios y ataques a edificios públicos en la capital del estado, y otros municipios metropolitanos, precisó el asesor del gobierno estatal.

Agregó Fasci que hubo en total 27 negocios vandalizados, 13 vehículos dañados, así como 15 personas lesionadas incluyendo cuatro periodistas, y dos policías de Apodaca.

Algunos de los detenidos serán procesados por sedición, rebelión, desorden público, daño en propiedad ajena, y agrupación delictuosa. Otros también se busca sean imputados por lesiones y robo. Ocho serían puestos a disposición de las autoridades correspondientes por ser menores de entre 16 y 17 años de edad.

El vocero comentó que en lo referente a los vitrales del Palacio de Gobierno, que datan de principios del siglo XX, y quedaron total o parcialmente destruidos, por tratarse de un patrimonio histórico, se trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para hacer una evaluación.

Igualmente en cuanto a los negocios que fueron atracados por turbas, afirmó que todavía no se tiene una cuantificación de daños a negocios, pues se debe esperar a que cada dueño o responsable haga su propio inventario y presente las constancias respectivas al Ministerio Público para poder determinar con precisión el monto de las afectaciones.

Asimismo, comentó que entre los detenidos que presuntamente cometieron los desmanes, hay personas de otros estados, pero no se puede precisar la información, porque ya están a disposición del Ministerio Público, y serán llevados a juicio; pero una vez que ya estén imputados se darán detalles al respecto.

Expresó que con base a las primeras investigaciones, hay una parte de los actos vandálicos y saqueos que sin ninguna duda estuvieron orquestados y en su momento se dará a conocer datos sobre los autores intelectuales; pero otros hechos ocurrieron de forma espontánea.

Ante la pregunta de porqué la policía no actuó para detener de inmediato a los que cometieron destrozos en Palacio de Gobierno, Fasci señaló que en todos los actos de seguridad pública, que se realizan junto con los municipios y la federación, “la prioridad era la protección de las personas”.

Agregó que “cuando se usa fuerza y sobre todo cuando hay muchas multitudes, se pone en riesgo a otras personas, y era importante actuar con mucha prudencia; el uso de la fuerza, tiene que ser ponderada, ir dosificando, pues el uso de la fuerza excesiva lo único que provoca es más violencia y sin ninguna duda hubiera pasado una tragedia en la Macroplaza”.