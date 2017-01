Yunes confronta a saqueadores en Veracruz; les ofrece vales

Recordó que suman 160 detenidos; la pena que podrían alcanzar es de diez años de prisión

XALAPA, VERACRUZ (05/ENE/2017).- El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares confrontó a grupos de saqueadores, les pidió no arriesgarse porque pasarían diez años en prisión e incluso —ante las quejas por falta de comida— les ofreció darles de su bolso vales de 500 pesos para despensas.

Acompañado por el secretario de gobierno, Rogelio Franco y por el Fiscal General Jorge Winckler, el mandatario veracruzano arribó al Centro Comercial Las Brisas donde decenas de personas iniciaban el saqueo de comercios.

A un lado de cristales rotos y de personas con cosas hurtadas, Yunes Linares les recordó que sumaban 160 personas detenidas por saquear tiendas y que la pena que podrían alcanzar era de diez años de prisión.

En el interior del centro comercial utilizó su celular mientras hombres y mujeres gritaban “Yunes, Yunes, Yunes”, a los pocos minutos les pide que lo acompañen a las afueras y en el estacionamiento se subió a la batea de una camioneta donde recibió reclamos.

“Yo les pido que no corran riesgos, hay a este momento 160 detenidos, aquí está el Fiscal del Estado, van a estar al menos 10 años en prisión, no estoy exagerando, son mis amigos, mis amigas, no lo hagan por favor", afirmó.

Y mientras el Fiscal transmitía en vivo desde su cuenta de Facebook, las mujeres que momentos antes intentaban llevarse electrodomésticos y televisores le decían que carecían de alimentos para comer y sujetos le reclamaban por el alza en los combustibles.

"Yo estoy tan molesto como ustedes con el tema de la gasolina y aquí estoy dando la cara”, expresó y en medio de interrupciones y gritos señaló a uno de los hombres y le dijo: “tú estabas saqueando, yo te vi”.

Y les aseguró que de su dinero les daría un vale por 500 pesos para que compraran alimentos.

“Les voy a apoyar con algo para los alimentos, pero lo vamos a hacer de manera ordenada… yo de mi dinero, no del dinero del gobierno, les voy a dar a cada uno de ustedes un vale de 500 pesos para que mañana vengan y compren alimentos”, expuso.

Los saqueadores todavía le consultaron si les daría dinero en efectivo o en vales y luego el Ejecutivo Estatal les recordó: “Los veracruzanos no somos ladrones, ustedes son gente de bien”.