Convoca PRD a movilización contra gasolinazo

El partido presentará una iniciativa que busca derogar el artículo décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación

CIUDAD DE MÉXICO (05/ENE/2017).- La presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, informó que el PRD realizará una movilización nacional simultánea el próximo 15 de enero, a las 11:00 horas.

Asimismo, asentó que trabajarán en una campaña de información a la ciudadanía, a través de calcomanías a los autos, a la gente en la calle para que lo coloquen en las puertas en sus casas.

“No quieren entender que la gente está enojada, no quieren entender que la gente no está de acuerdo con estas medidas, sale el Presidente Peña a pedir comprensión, no es un tema de comprensión, es un tema de entender que la gente ya no aguanta más, la gente ya no puede pagar más con un mismo salario y con esta escalada de aumentos en canasta básica”, aseveró.

En conferencia de prensa, reiteró que su partido presentará una iniciativa que busca derogar el artículo décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación, porque a partir de ahí se genera precisamente el problema del gasolinazo.

“Es una iniciativa que jurídicamente es sólida, tiene sustento y que convocamos al mismo tiempo a todos los partidos de oposición a que se puedan sumar a esta iniciativa, a que podamos ir juntos a revertir esta medida. Hacemos un llamado al PRI, al Partido Verde, a la sensibilidad, a la rectificación, para que se puedan sumar a esta iniciativa y busquemos no lastimar más a la ciudadanía”, añadió.