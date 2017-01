Saquean 20 casas de empeño en Edomex; suman más de 100 MDP

El presidente de la Amespre señala que la delincuencia ha aprovechado el escenario de inconformidad social para robar

CIUDAD DE MÉXICO (05/ENE/2017).- La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre) denunció que al menos 20 sucursales de sus agremiados -ubicadas en los municipios mexiquenses de Ecatepec, Tultitlán, Zumpango y Tecamac- fueron vandalizadas por grupos organizados entre la tarde de ayer miércoles y la mañana de este jueves.

De acuerdo con Rafael Mondragón, presidente de la Amespre, las pérdidas por el robo de dinero en efectivo, joyas, artículos electrónicos y electrodomésticos así como de tabletas y telefonía celular, asciende en una estimación inicial a más de 100 millones de pesos.

En declaraciones a El Universal, Mondragón sostuvo que estas acciones no tienen que ver con las protestas en contra del aumento a los precios de las gasolinas y el diésel sino a una acción concertada por la delincuencia que ha aprovechado el escenario de inconformidad social para robar.

“Fueron vandalizadas 20 sucursales, lo que quiere decir que fueron abiertas a la fuerza, iban con equipo para hacerlo, rompieron todo y se robaron todo, son perdidas enormes, iban con camionetas y camiones o sea no fue algo espontáneo de protesta por la gasolina, fue una acción organizada, dirigida, no sé por quién, pero de delincuencia de este tipo de vuelos”, indicó.

Aceptó que el sector prendario trabaja con miedo a partir de estas acciones. Narró que los robos comenzaron poco antes de las siete de la noche de ayer, cuando ya no había luz de sol, y tuvo reportes que hasta las cinco de la mañana de hoy se mantenían los saqueos.

Mondragón demandó a las autoridades que haya seguridad y se combata la impunidad, pero aceptó que en muchas ocasiones los policías eran rebasados porque había varios eventos al mismo tiempo. “Llegaban a auxiliarnos cuatro o cinco patrullas en Zumpango pero había 200 vándalos, no podían hacer nada y tampoco queremos que haya balazos y que haya muertos”, comentó.

Subrayó que este tipo de acciones afectan la estabilidad de las fuentes de empleos, pues tras los saqueos se encuentran en la incertidumbre al menos 200 personas que por el eventual cierre de estas casas de empeño pueden perder su trabajo.

“Nuestra gente no está trabajando, no la hemos despedido ni nada, estamos reordenando para ver qué hacemos... provocan incertidumbre para mantener estos empleos, para la inversión, inhiben la inversión en estas zonas. Esto no debe ser así y alguien del gobierno deberá averiguar qué pasó”, advierte.

Insistió en que estos robos no tienen nada que ver con el aumento de los precios de las gasolinas. Subrayó que se trata de un golpe muy fuerte para la sociedad pues sus servicios son más requeridos por la gente en estas fechas de inicio de año.

“A todos nos molesta que paguemos más por la gasolina, y podemos manifestarnos libremente, pero esto no tiene nada que ver, es utilizar un telón de fondo para hacer delincuencia organizada, fueron con nosotros y el autoservicio y otros comercios”, concluyó.