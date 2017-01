Organización analiza presentar amparo colectivo por gasolinazo

'Confío en México' se suma a las peticiones para eliminar el IEPS del precio de las gasolinas y diésel

GUADALAJARA, JALISCO (05/ENE/2017).- La organización política "Confío en México" analiza la posibilidad de presentar un amparo colectivo ante el aumento de los combustibles, señalaron tras presentar su posicionamiento en torno a la nueva política de liberación de precios de las gasolinas y el diésel, en donde principalmente pide al Gobierno federal la eliminación del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y de no ser posible, solicita al gobernador Aristóteles Sandoval, que esos recursos los utilice en la reducción de impuestos locales para equilibrar las finanzas de los jaliscienses.

Salvador Cosío Gaona, coordinador general de la Junta Ejecutiva del organismo de reciente creación, señaló que lo que la Federación ha hecho con el aumento de las gasolinas es motivo de agravio que se puede contrarrestar vía amparo, aunque analizarán si una acción conjunta pudiera ser posible.

"Técnicamente es viable, jurídicamente vamos a analizar. Si encontramos que podemos tener éxito lo vamos a emprender, lo daremos a conocer oportunamente".

Cosío Gaona agregó que si el Gobierno Federal siguiera subsidiando la gasolina el monto sería de 200 mil millones de pesos, mientras que el IEPS es de 258 mil millones de pesos con lo que se podría eliminarlo o seguir con el subsidio, además de reducir el gasto corriente. "Pero entendemos que no hay voluntad, seguimos viendo cómo se gastan el dinero en bonos, dádivas, burocracia obesa, una serie de elementos superfluos y no prioritarios que podrían cortarse".

El doctor Martín Romero Morett, jefe del departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara, subrayó que el documento elaborado en conjunto por "Confió en México", habla principalmente de que si en una liberación de precios esperas una mayor competencia económica y como resultado de la competencia una reducción en los precios, por qué las cosas han sido opuestas.

"La sociedad pide más explicaciones, en Estados Unidos la gasolina está más barata, no hay congruencia decir que se ha liberado el precio para que obedezca a los costos internacionales cuando allá está más barata".

El especialista en economía dijo que el incremento de los combustibles generaría un proceso inflacionario en donde habría abusos entre los comerciantes. "La gente empieza a subir los precios, y lo empiezan a hacer de manera desordenada, se va retroalimentando y es muy difícil detenerlo. En la época de los noventa México sufrió mucho para salir de ese proceso inflacionario, se tuvo que hacer un gran pacto nacional para poder contenerlo".

Piden a gobernador redireccionar el IEPS

En el documento se pide a la Federación quitar o reducir el IEPS de las gasolinas para bajar su costo y detener la escalada inflacionaria. "La eliminación del IEPS de las gasolinas sólo significaría un sacrificio fiscal equivalente a 3.1 del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año y creemos factible a cada dependencia hacer esa reducción".

Si eso no ocurre, le solicitarían a Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, regresar el IEPS que reciba en subsidios a la producción, recuperación del programa de crédito a la palabra y reducción de impuestos locales para equilibrar las finanzas de los habitantes del Estado.

"La idea es que esa recaudación que llega al Estado se utilice para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a través de lo que se acaba de explicar de beneficiar al salario y apoyando a la industria nacional. El problema es que se le ha dado todo el apoyo a las empresas transnacionales, se habla de apoyar la inversión extranjera, pero no se habla de apoyar al micro, pequeño, medianas empresas, han estado olvidadas por décadas, necesitan créditos baratos, accesibles, amplios", explicó Martín Romero Morett.

También piden al gobernador no incrementar el precio del transporte público hasta que se estabilice el desequilibrio generado por el incremento a los combustibles; a los productores y comerciantes no afectar el precio de sus bienes y servicios; a las autoridades de los tres poderes a eliminar gastos innecesarios y de nulo impacto social y a la ciudadanía a unirse y no dejarse llevar por quienes invitan al caos.



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ