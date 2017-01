Luis Videgaray, el secretario que en realidad nunca se fue

Llega a sustituir a Claudia Ruiz Massieu en la Secretaría de Relaciones Exteriores

CIUDAD DE MÉXICO (05/ENE/2017).- Medios internacionales destacaron ayer el regreso al gabinete presidencial de Luis Videgaray Caso, quien fue nombrado nuevo canciller de México por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El País, The New York Times, The Huffington Post, entre otros, hablaron sobre el papel que desempeñará el funcionario como secretario de Relaciones Exteriores y el contacto con quien será presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El País destacó que “Videgaray, el secretario que estuvo 120 días fuera del gabinete de Enrique Peña Nieto, pero que nunca se fue, vivirá el encargo más complejo de su trayectoria política: ser el interlocutor con la presidencia del magnate, que aún no ha jurado el cargo y ya ha demostrado ser un enemigo de México con sus amenazas a la industria automotriz para evitar expandir sus operaciones en el país”.

El diario español recordó cómo la saliente canciller Claudia Ruiz Massieu y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se opusieron firmemente a que el candidato republicano, que insultó a los mexicanos desde el primer día de su campaña, pisara el territorio nacional, y cómo Videgaray fue visto como un “visionario” tras la derrota de la demócrata Hillary Clinton en las elecciones de EU.

El New York Times señaló que, con este nombramiento, Peña “revivió la carrera de un caído ex secretario de hacienda, sólo cuatro meses después de ser remplazado tras la controversial visita” de Trump.

El Washington Post destacó que Peña Nieto pidió a Videgaray que se concentre en establecer contactos y diálogo con la administración de Trump, una vez que éste asuma el cargo el próximo 20 de enero.

Por su parte, The Huffington Post recordó cómo, “fiel a su estilo, Trump se adjudicó la salida de Videgaray, pero después lamentó la decisión, pues consideró que con el mexicano podrían lograrse ‘acuerdos maravillosos juntos’”.

El portal de noticias de Univisión destacó que “la movida del Mandatario mexicano busca tender puentes con el nuevo Gobierno de Trump en el marco de un escenario hostil en el plano económico y migratorio”.

Mientras tanto, destacaron estos medios, el peso mexicano sigue en caída libre frente al dolar, impulsado por el anuncio de la compañía automotriz Ford —tras las amenazas del magnate de imponer “enormes impuestos” a las empresas que inviertan en el extranjero y no en EU—, de retirar su inversión de mil 600 millones de dólares para una nueva planta en San Luis Potosí.

“Vengo a aprender”

El nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dio un mensaje luego de rendir protesta al cargo, para el cual fue designado por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Ante el personal de la SRE, reconoció “con humildad” que no conoce la dependencia y, por tanto, llega a aprender, a hacer equipo, “en este momento que —dijo— México nos necesita a todos”.

“Desde el primero minuto pido su apoyo, se los pido como canciller y como mexicano, nos necesitamos más que nunca”, expresó, y reconoció que “el reto es enorme, las amenazas ahí están, pero las oportunidades y nuestras fortalezas también son enormes”.

Videgaray dijo tener al frente una “oportunidad de vida maravillosa” y advirtió a sus nuevos subalternos en la Cancillería que van a tener una tarea ardua en los próximos meses.

“Vamos a trabajar mucho, hay mucho que hacer, hay muchas cosas buenas que hacer”, indicó.

El funcionario dedicó unas palabras a la titular saliente, Claudia Ruiz Massieu, de quien resaltó su compromiso con México y su lealtad con el Gobierno del Presidente.

En tanto, Ruiz Massieu deseó éxito a Videgaray y expresó que haber sido canciller fue “el honor más grande” de su vida, también auguró a su sucesor “una gestión exitosa”.

Las encomiendas del nuevo canciller

A Luis Videgaray, nuevo secretario de Relaciones Exteriores, se le encomendaron una serie de labores.

El Presidente Enrique Peña Nieto dijo que, “ante el cambio de Gobierno en Estados Unidos el próximo 20 de enero, la instrucción es acelerar el diálogo y los contactos para que desde el primer día de la nueva administración se puedan establecer las bases de una relación de trabajo constructiva”, dijo Peña Nieto. “Una relación, prosiguió, que permita “fortalecer los vínculos bilaterales en materia de seguridad, migración, comercio e inversión”.

“Estos objetivos deberán alcanzarse en todo momento promoviendo los intereses del México y sin menoscabo de nuestra soberanía y de la dignidad de los mexicanos”, matizó el Mandatario.

Pero no fue la única encomienda, ya que, además, el nuevo canciller “deberá continuar con el énfasis al impulso del desarrollo con Centroamérica y a los mecanismos de integración en Latinoamérica, destacando la Alianza del Pacífico”, de la que México forma parte con Perú, Chile y Colombia, anticipó el gobernante.

Tendrá asimismo que continuar con el “acercamiento estratégico” de México “con las principales economías del mundo, especialmente las integrantes del G20”, grupo del que forma parte.