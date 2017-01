Osorio Chong da posesión a Videgaray como nuevo canciller

El titular de gobernación afirma que el nuevo secretario propiciará el acercamiento con la región Latinoamericana

CIUDAD DE MÉXICO (04/ENE/2017).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio posesión este miércoles a Luis Videgaray Caso como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en sustitución de Claudia Ruiz Massieu.



En una ceremonia efectuada en las instalaciones de la cancillería, Osorio Chong también hizo un profundo reconocimiento a la labor que desempeñó Claudia Ruiz Massieu al frente de esa dependencia.



En su mensaje, resaltó que el liderazgo y visión de Ruiz Massieu Salinas han sido clave para sumar esfuerzos y trabajar en un solo frente en favor de los mexicanos en el exterior y del interés nacional del país.



Agregó que su trabajo y dedicación contribuyó de manera destacada para lograr acuerdos en beneficio de quienes regresan al país, así como en favor de la comunidad México-Americana.



Le manifestó que había sido un privilegio trabajar con ella y comentó que desde la Secretaría de Gobernación (Segob) "tuvimos la oportunidad de fortalecer dos programas: Somos México y el de Actas de Nacimiento que se extienden en los Consulados".



Más adelante, al dar posesión a Videgaray Caso como secretario de Relaciones Exteriores, dijo que este se da frente a un entorno internacional distinto, diferente, incluso en el que inicia un nuevo gobierno en Estados Unidos.



Subrayó que el nuevo canciller tendrá, por instrucción del presidente, la responsabilidad de entablar un diálogo respetuoso que fortalezca la relación bilateral que "hemos construido en los últimos años en beneficio de los habitantes de ambos lados de la frontera".



Agregó que, asimismo, propiciará el acercamiento con la región Latinoamericana, consolidar el liderazgo de México en el mundo y, sobre todo, "atender, proteger y defender a nuestros connacionales en el exterior".



El secretario de Gobernación ofreció a Videgaray Caso todo el apoyo del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, así como la experiencia y capacidad del servicio exterior mexicano.



Por ello, exhortó a los funcionarios de la cancillería a seguir desempeñándose con la misma entrega y determinación que siempre han mostrado.



A su vez, la ex canciller Ruiz Massieu expreso su gratitud y refrendó su solidaridad al presidente Enrique Peña Nieto, quien "me ha distinguido con su confianza y me ha permitido trabajar a su lado en uno de los momentos históricos y de mayor transformación que ha vivido nuestro país".



Por separado y en su cuenta de Twitter, Osorio Chong, deseo éxito a Luis Videgaray Caso en su nueva encomienda como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



"Éxito @LVidegaray ahora como Secretario de @SRE_mx, en la responsabilidad de defender los intereses de México y los mexicanos en el exterior", escribió en su cuenta de Twitter.



En la misma red social, Osorio Chong reconoció el compromiso y el gran trabajo que desempeñó Claudia Ruiz Massieu en su paso por la Cancillería mexicana.



Asimismo, el titular de la Segob externó sus felicitaciones a la nueva secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, a la cual consideró que su experiencia le permitirá seguir fortaleciendo la agenda cultural de México.