El INE pide 12 iPhone 7 para consejeros

Lanza la licitación para renovar sus teléfonos celulares, entre ellos el modelo más reciente de Apple

GUADALAJARA, JALISCO (02/ENE/2017).- En el Instituto Nacional Electoral (INE) hay 12 funcionarios que quieren un 2017 con todo el estilo: la licitación que el organismo lanzó para renovar sus teléfonos celulares incluye para cada uno de ellos un iPhone 7 Plus, el modelo más reciente de la compañía Apple.



De ser aprobada, la compra implicaría que el INE gaste hasta 3.2 millones de pesos este año y hasta 3.5 millones en 2018, y pese a que el presupuesto general del organismo bajó 5% respecto a 2016 para quedar en 11 mil 232 millones de pesos.



Los datos proceden de la licitación para el servicio de celulares en el INE, LP-INE-62/2016, publicada el 12 de diciembre pasado en la web del instituto. Incluye la solicitud de este modelo de teléfono para los 11 consejeros y el secretario ejecutivo, además de otros 188 servicios en distintos paquetes para igual número de funcionarios de las oficinas centrales y las 62 vocalías locales ejecutivas.



El documento convoca a presentar propuestas con base en un contrato que tendría vigencia desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.



Entre los 200 servicios que pretende comprar el INE, el perfil "A", para 12 equipos, incluye mil minutos de llamadas telefónicas nacionales o internacionales y mil mensajes de igual alcance, así como siete gigabytes de datos. El plan es que los funcionarios reciban sus equipos a partir del 9 de enero.



En el Anexo 1 se detallan las condiciones técnicas del contrato propuesto, y allí se especifica en el punto 5.5 que los modelos para el "perfil A" son iPhone 7 Plus con 128 GB de almacenamiento, iPhone 7 de 128 Gb o bien el Samsung Galaxy S6 Edge, de 64 GB.



El INE también pide iPhone 7, aunque de 32 GB, para sus 116 funcionarios de "perfil B", y baja el requerimiento para los siguientes perfiles: 72 iPhone 6S de 64 GB para sus perfiles "C".



Además, el INE pide servicios de transmisión de datos, mediante 12 iPad Air 2 y 80 dispositivos de banda ancha.



La única interesada en responder al INE fue Radio Móvil Dipsa, es decir, Telcel, de acuerdo con lo que consta en un documento del 27 de diciembre de 2016, cuando el INE abrió las propuestas recibidas.

Ve la licitación aquí